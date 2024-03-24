عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أهمها اللعب والمرح..7 خطوات لتكوين صداقة مع طفلك

7 خطوات لتكوين صداقة
7 خطوات لتكوين صداقة مع طفلك

تكوين صداقة قوية مع طفلك يعتبر أمرًا مهمًا لتعزيز العلاقة العائلية وتعزيز التواصل والثقة،فيما يلي سبع خطوات لمساعدتك في تكوين صداقة قوية مع طفلك، بحسب ما نشره موقع إكسبريس .

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

أمطار ورياح على هذه المناطق.. وهيئة الأرصاد تُصدر تحذيرًا

7 خطوات لتكوين صداقة مع طفلك

الوقت والتواصل المستمر: قضاء الوقت مع طفلك وتخصيص وقت خاص للتواصل معه يعزز الارتباط العاطفي ويساعد في بناء الثقة. كن متواجدًا بشكل فعّال واستمع إلى أفكاره ومشاعره بصدق.

اللعب والمرح: قم بمشاركة طفلك في أنشطة ممتعة وألعاب تعزز التفاعل والترابط. اللعب المشترك يعزز الشعور بالتواصل والمرح ويساعد على تعزيز العلاقة بينكما.

التفهم والتعاطف: حاول أن تفهم مشاعر واحتياجات طفلك وتظهر التعاطف تجاهه. كون متفهمًا ومتسامحًا في تعاملك معه وحاول توفير بيئة داعمة ومشجعة له.

التوازن بين القيادة والاحترام: تحتاج العلاقة بينك وبين طفلك إلى توازن بين القيادة والاحترام. كون قائدًا لطفلك وحدد حدودًا وقواعد واضحة، وفي الوقت نفسه احترم مشاعره وآراءه.

التعبير عن المحبة والتقدير: أعرِف طفلك بأنك تحبه وتقدره بشكل مستمر. استخدم الكلمات الإيجابية والتشجيع والتعبير عن المشاعر الحميمة لتعزيز رباطكما.

الاهتمام بمصالحه واهتماماته: كن مهتمًا بما يحبه طفلك واهتماماته. اسأله عن أنشطته المفضلة واستمع بانتباه إلى ما يشاركك من أفكار وأحلام. قم بمشاركته في هذه الاهتمامات ودعمه في مجالات تطوير مواهبه واهتماماته.

الصبر والاحترام: يجب أن تكون صبورًا ومتسامحًا أثناء بناء الصداقة مع طفلك، قد يتطلب الأمر بعض الوقت والجهد لبناء الثقة والارتباط المتين، لذا كن صبورًا واحترم وتقدم الدعم اللازم لطفلك في رحلتكما لبناء صداقة قوية.

تذكر أن العلاقة تحتاج إلى وقت وجهود مستمرة، يجب أن تكون متفهمًا ومتسامحًا ومتواجدًا لطفلك، وتبني علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.

صداقة مع طفلك 7 خطوات لتكوين صداقة مع طفلك التوازن بين القيادة والاحترام التعبير عن المحبة والتقدير الصبر والاحترام الاهتمام بمصالحه واهتماماته متواجد ا لطفلك علاقة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

نتائج فرز الانتخابات .. عبد الحليم علام نقيبا للمحامين

بسبب إصابته .. قرار عاجل في منتخب مصر يخص إمام عاشور

شتاء متأخر .. تحذير رسمي من طقس 6 أيام غير متوقع

أمطار ورياح على هذه المناطق.. وهيئة الأرصاد تُصدر تحذيرًا

حريق هائل في جراج عقار سكني بحي الواحة بمدينة نصر |شاهد

جراج مدينة نصر المحترق.. معاينة النيابة تكشف عن مفاجأة مثيرة| فيديو

عبد الحليم علام نقيبًا لـ المحامين| مؤشرات شبه نهائية

موضوعات متعلقة

دعاء الجمعة الأخيرة من شهر رجب.. 50 دعوة تقضي حوائجك وتزيك همومك

هل بالروح والجسد معا صعد النبي للسماء.. تفاصيل قصة الإسراء والمعراج

طرح وطني لإنقاذ الاقتصاد| الوفد يطالب بتحويل 20% من دخل العاملين بالخارج للبنوك

دعاء المطر والرعد والبرق والرياح.. ردده الآن يقضى حوائجك

ننشر كلمة رئيس المحكمة العليا احتفالا بمرور 10 سنوات على الدستور

بتدمر صحتهم .. حيل مذهلة لإقناع الأطفال بالابتعاد عن الحلوى

تجعل الطفل عبقريا.. 8 أنشطة تنمي ذكاء الصغير من عمر عامين

ذكرى ميلاد الإمام المجدد.. شيخ الأزهر قضى عمره في خدمة الدين والوطن ونشر سماحة الإسلام

ترشيحاتنا

خطوات استخراج جواز سفر لأبنائك في أسرع وقت

إزالة مخالفات كافيه شهير في المعادي.. صور

دعاء وقت السحر مستجاب.. اغتنم الفرصة وردده الآن

الصين تستخدم مدافع المياه لاعتراض السفن الفلبينية

اليوم.. استكمال محاكمة 5 متهمين في قضية «تجمهر محكمة منوف»

رغم إعلانه أنها «منطقة آمنة»|الاحتلال الإسرائيلي يقصف «المواصي» في غزة.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان لافت.. مي عمر تبهر المتابعين بإطلالة تبرز أنوثتها

شكلها متغير.. ريهام سعيد تثير الجدل بصورها قبل وبعد عملية التجميل|شاهد

بدون مكياج.. ياسمين صبري تستعرض جمالها بالأسود داخل السيارة على انستجرام|شاهد

توب مكشوف.. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

يوسف الأسدي: رؤوف عبد العزيز أخرج طاقتي التمثيلية في سر إلهي.. خاص

كسر أم خلع.. تفاصيل إصابة إمام عاشور مع منتخب مصر ومدة غيابه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ