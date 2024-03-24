أمطار ورياح على هذه المناطق.. وهيئة الأرصاد تُصدر تحذيرًا

كشفت صور القمر الصناعي، التابع لـ هيئة الأرصاد الجوية، ظهور سحب رعدية ممطرة تقترب من الحدود المصرية أقصى غرب البلاد ومع تقدم الوقت تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق متفرقة من السواحل الشمالية .

الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ومن المتوقع أن تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وسيناء والصحراء الغربية تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال ووسط الصعيد على فترات متقطعة، وفق بيان هيئة الأرصاد على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.



كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد والصحراء الغربية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من محافظة البحر الأحمر .

ويسود طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد أما ليلا فيكون الطقس بارد على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الإدارية 20 13

6 أكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 20 13

شبين الكوم 20 13

طنطا 20 13

دمياط 20 13

بورسعيد 20 13

الإسماعيلية 20 11

السويس 21 12

العريش 20 11

رفح 19 10

رأس سدر 22 10

نخل 19 07

كاترين 14 04

الطور 22 13

طابا 19 14

شرم الشيخ 25 17

الإسكندرية 19 12

العلمين الجديدة 19 12

مطروح 18 10

السلوم 19 09

سيوة 22 07

رأس غارب 26 17

الغردقة 25 16

سفاجا 27 17

مرسى علم 28 17

شلاتين 31 18

حلايب 28 19

أبو رماد 28 19

رأس حدربة 28 18

الفيوم 22 10

بني سويف 22 10

المنيا 22 09

أسيوط 23 09

سوهاج 24 11

قنا 24 13

الأقصر 26 13

أسوان 28 15

الوادي الجديد 28 10

أبوسمبل 30 15