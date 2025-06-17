بسبب الحرب الإيرانية الإسرائيلية.. حفلات وأنشطة فنية تعرضت للتأجيل.. تفاصيل

تسببت الحرب الإيرانية الإسرائيلية فى تأثير كبير على بعض الانشطة والحفلات الفنية، مما دفع بعض المبدعين إلى تأجيل أنشطتهم حتى إشعار آخر، وهناك بعض النجوم الذين تعرضوا الى احتجازهم لحين عودة حركة الطيران، وهو ما نرصده فى التقرير التالي.

حفل حسين الجسمي

أصدرت الشركة المنظمة لحفل الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان اللبناني آدم، بيانا عن تأجيل الحفل الذى كان من المقرر إقامته بألمانيا في 21 يونيو 2025، وذلك بسبب الإغلاق المتكرر للمطارات وحظر الطيران نتيجة الأوضاع الراهنة.

وقالت الشركة المنظمة فى منشورها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بكل محبة وتقدير، نود إعلام جمهورنا العزيز أنه بسبب الظروف الراهنة وصعوبات السفر والتنقل والإغلاق المتكرر للمطارات وحظر الطيران والمجال الجوي، تقرر تأجيل حفل الفنان حسين الجسمي والفنان آدم في رودولف ويبر أرينا - أوبرهاوزن ألمانيا، إلى يوم 20 سبتمبر 2025.

وأضافت الشركة: نعتذر منكم عن هذا التأجيل الخارج عن إرادتنا ونؤكد أن جميع التذاكر ستبقى صالحة للموعد الجديد، شكرًا من القلب على تفهمكم، ودعمكم الدائم، ومحبتكم التي نعتز بها دائما.

تأجيل حفل مصطفى قمر فى الأردن

كما أصدرت الشركة المنظمة لحفل الفنان مصطفى قمر بيانا صحفيا تعلن فيه عن تأجيل حفله في الأردن، بسبب الحروب القائمة بين إيران وإسرائيل في المنطقة، والتي أدت إلى حظر الطيران، لذلك قررت إدارة الحفل تأجيله لشهر يوليو المقبل بسبب الظروف الراهنة.

وقالت الشركة فى بيانها : بكل محبة وتقدير ونظرًا للأوضاع والظروف الراهنة وصعوبات السفر والتنقل والإغلاق المتكرر للمطارات، وحظر الطيران والمجال الجوي، تقرر تأجيل حفلة كاسيت 2 بـ نادي البشارات إلى تاريخ 4 يوليو المقبل.

وأضافت فى البيان : نعتذر منكم عن هذا التأجيل الخارج عن إرادتنا، ونؤكد أن جميع التذاكر ستبقى صالحة للموعد الجديد، وإذا كان الموعد الجديد لا يناسبكم سنرجع كامل المبلغ المدفوع عن طريق شركائنا، شكرا من القلب على تفهمكم ودعمكم الدائم، ومحبتكم التي نعتز بها دائما.

احتجاز إلهام شاهين وهالة سرحان

بينما عادت الفنانة إلهام شاهين، إلى مصر، اليوم الإثنين، عبر مطار القاهرة الجوي، بعد فترة طويلة من تواجدها في العراق وعدم تمكنها من العودة؛ بسبب تأثر حركة الملاحة الجوية بالتوترات بين إيران وإسرائيل.

وعادت إلهام شاهين، إلى مصر قادمة من العراق، عبر مطار البصرة، بسبب إغلاق مطار بغداد.

أزمة إلهام شاهين في العراق

نشرت الفنانة إلهام شاهين، فيديون، عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يجمعها بالإعلامية هالة سرحان من مطار البصرة في العراق.

وقالت الفنانة إلهام شاهين، خلال الفيديو، إنهما في طريقهما للعودة إلى القاهرة، بعد أن تم فتح مطار البصرة، والذي يبعد عن بغداد، مقر إقامتهما بـ 6 ساعات.

وتابعت الفنانة إلهام شاهين قائلة: "كان هناك اهتمام كبير بنا بعد قرار إغلاق المجال الجوي وعدم تمكُّننا من العودة إلى القاهرة، حيث زارنا وفد رفيع المستوى من مجلس الوزراء، وتم توصيلنا إلى مطار البصرة لنعود إلى القاهرة". وأضافت: "وحشتنا مصر".

وأضافت إلهام شاهين: "تلقينا العديد من المكالمات الهاتفية من المصريين والعرب للاطمئنان علينا، وفي الحقيقة، لم نكن في خطر على الإطلاق؛ فكل ما في الأمر أن المجال الجوي أُغلق بسبب الأحداث الجارية".

وكان نقباء المهن الفنية واتحاد الفنانين العرب، وهم: نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب مسعد فودة، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ورئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، قد توجهوا بالشكر إلى الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، على سرعة تواصله مع النجمة إلهام شاهين والإعلامية الكبيرة الدكتورة هالة سرحان في فندق إقامتهما بالعاصمة العراقية بغداد، بعد تعذّر عودتهما من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران.

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد شاركت في المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية في دورته الرابعة عشرة، حيث قامت باستقبالهما الدكتورة نبراس المعموري، رئيسة منتدى الإعلاميات العراقيات.

وعبّر النقباء الثلاثة عن تقديرهم لموقف الدكتور جبار جودي، لمساندته الدائمة للفنانين المصريين، ولقائه بالفنانة إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان، واطمئنانه عليهما، ومتابعته للموقف حتى عودتهما إلى أرض الوطن بسلام.