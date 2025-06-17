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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مع تصاعد الصراع الإيراني الإسرائيلي.. السينما العالمية سبقت وتنبأت بكوابيس الحرب النووية

فيلم Chernobyl Diaries
فيلم Chernobyl Diaries
أحمد إبراهيم

مازال أصداء الحرب الإيرانية الإسرائيلية هي الشغل الشاغل فى هذه الفترة الحالية، وخاصة مع استعانة إيران بالنووي فى حربها ضد العدو الصهيوني، المثير أن السينما تفاعلت من قبل مع الحرب النووية من خلال عدد من الأعمال الفنية نرصدها فى للتقرير التالي.  

Chernobyl Diaries

الفيلم تدور أحداثه في إطار مثير ومشوق، حيث يروي قصة مجموعة من السياح الذين يتجاهلون التحذيرات ويقررون الذهاب إلى مدينة بريبيات المهجورة، التي تمتد صحراؤها على مساحة واسعة منذ 25 عامًا بعد انفجار مفاعل تشيرنوبيل النووي. 

ويقومون بتعيين مرشد سياحي لهم ويذهبون إلى هناك، ولكن بعد فترة يدركون أنهم ليسوا وحدَهم في هذه المدينة الخالية من السكان، وأن هناك كائنات مخفية تريد القضاء عليهم. وتتصاعد الأحداث بشكل مرعب وغامض في هذا الفيلم.

والفيلم من بطولة جيسي مكارتني، وجوناثان سادوسكي، وناثان فيليبس، وأوليفيا دادلي؛ ومن إخراج برادلي باركر.

The China Syndrome

بينما تدور قصة الفيلم حول مراسلة تلفزيونية ومصور، يقومان بإعداد عدة تحقيقات عن مصادر بديلة للطاقة، ويكتشفان تسترًا على حادث خطير في محطة للطاقة النووية، ويقرران نشر هذا الحادث على وسائل الإعلام، وتحذير الناس منه؛ ولكن يجدان أنفسهما داخل مؤامرة غريبة لمنعهما من نشر الحقيقة.

فيلم الدراما الأميركي، الذي حصد عدة جوائز عالمية منها أوسكار أفضل ممثل، هو من بطولة: جين فوندا، وجاك ليمون، ومايكل دوجلاس؛ ومن إخراج: جيمس بريدجز.

Widowmaker

وتدور أحداصدث الفيلم حول كارثة وقعت بأول غواصة نووية سوفيتية كا-19، إذ تنجح روسيا في بداية الستينيات في صناعة أول غواصة نووية وتكون أولى رحلاتها في المحيط الأطلنطي. ويقود الغواصة الجنرال ألكسي، الذي يكتشف أن الغواصة بها عيوب خطيرة جدًا وبها تسرب إشعاعي قد يؤدى إلى انفجارها؛ فيحاول هو وطاقم الغواصة إصلاحها حتى لا تتسبب في كارثة نووية.

فيلم الإثارة الحربي، هو من بطولة: سام سبرويل، وهاريسون فورد، وليام نيسون، ومن إخراج: كاثرين بيغلو.

Project X

بينما هذا الفيلم تدور أحظاثه حول طيارين يتم تكليفهما من قبل سلاح الطيران لرعاية الشمبانزي المستخدم في مشروع سري للقوات الجوية. وخلال الأحداث يكتشفان معلومات كارثية وخطيرة حول نوايا القائمين على إعداد المشروع السري؛ إذ يصل الشمبانزي إلى مستوى معين في تشغيل جهاز محاكاة الطيران، ما قد يجعلهم عرضة لنبضة إشعاعية قاتلة. ويمكن أن يحدد مدة البقاء على قيد الحياة بعد تبادل نووي.

فيلم الخيال العلمي الكوميدي، هو من بطولة: ماثيو بروديريك، وهيلين هانت، وجوني راي ماكغي، ومن إخراج: جوناثان كابلان.

Fukushima 50

ويحكي الفيلم عن كارثة اليابان النووية؛ إذ تدور أحداثه حول مجموعة من الموظفين المعتمدين الذين يتولون التعامل مع الانهيار في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، بعد الزلزال الكبير الذي وقع عام 2011 وأدى إلى تلف المفاعل (فوكوشيما) النووي، وتتبع الأحداث قصة عالمين خاطرا بحياتهما في سبيل إنقاذ 50 مليون شخص يعيشون على بعد 150 ميلاً. وتكشف أحداث الفيلم عن حجم المخاطر التي قد تقضي على البشرية بأسرها جراء هذه الكوارث النووية.

الفيلم من بطولة: كويتشي ساتو، وكين واتانابي، وريهو يوشيوكا؛ ومن إخراج: سيتسورو واكاماتسو.

حرب إيران وإسرائيل Fukushima 50 project X Widowmaker Chernobyl Diaries

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