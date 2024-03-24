ملوى للفنون الشعبية تحيي ليالي رمضان الثقافية بساحة أبو الحجاج بالأقصر

تواصل ساحة أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، لليوم السابع على التوالى من ليالي رمضان الثقافية والفنية، ضمن البرنامج المركزي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المنفذ بالمحافظات احتفالا بشهر رمضان، في إطار برامج وزارة الثقافة.

وفى مقهى" يحيى طاهر عبدالله " تحدث الشاعر محمود مرعى فى برنامج عطر الأحباب عن الشاعر مأمون الحجاجى من أحد أهم شعراء العامية المصرية كما كان يكتب شعر الفصحى بأنواعه "العمودى، والتفعيلة والنثر" كما كتب فى فن الواو والنميم والموال وكتب القصة القصيرة وله مجموعة قصصية تحت الطبع كما كتب المسرح والرواية والمقال النقدى.

وله دور بارز فى الحياة الثقافية المصرية وفى المشاركة الفعالة من خلال الندوات والؤتمرات التى أقيمت فى شتى ربوع مصر مشارك بأوراق بحثية قيمة، تقلد مأمون الحجاجى رئاسة نادى الأدب المركزى بالمحافظة وكذلك نادى أدب الأقصر لأكثر من دورة بجانب عضويتى لأتحاد كتاب مصر.

وقد صدرت له عدة أعمال أدبية تنوعت بين شعر العامية والنصوص المسرحية وشعر الفصحى، منها دستور عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، منودراما الانتظار، رواية السلطانة ملك، روحي وروحك جاهزين للرقص، رواية صحراء المرتدين"، وفاز الحجاجى بعدة جوائز حيث حصل على المركز الثاني فى المسابقة الدولية لنصوص المنودراما فى نسختها العربية التى تمنحها هيئة الفجيرة للثقافة والاعلام بالتعاون مع الهيئة الدولية للمسرح وذلك عن مسرحية الانتظار، ورحل الحجاجى يوم٧ ديسمبر ٢٠١٥ بعد صراع مع المرض.

وتضمنت الفعاليات المنفذة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبى، عددا من الفعاليات المتنوعة المقدمة للأطفال منها ورشة حكي عن " مكارم الأخلاق " سردتها عواطف مصطفى، وعرض مسرح عرائس " قصة سيدنا موسى " للفنان محمود النجار وسماح مصطفى، كما أعد دوري ثقافي للأطفال وأسئلة في المعلومات العامة أدارته ايمان صلاح، ونفذت ورشة قص ولزق بالفوم الجليتر علي ورق الناصيبيان بمشاركة الاطفال من جميع الفئات العمرية والتقاط الصور التذكارية مع الأعمال الفنية تنفيذ ولاء مصطفى، هبة محمد، مروة عبدالرحيم، وورشة عمل جامع من الخرز للمدربة أسماء على.

ووسط تفاعل كبير قدمت فرقة ملوى للفنون الشعبية تقدم التراث الشعبى لمحافظة المنيا بقيادة المدرب محمد شحاتة وقدمت العديد من الرقصات منها" الدفوف، التحطيب، أمانة يا مراكبى، يا بنت يا ملاية، السحجة"، بالإضافة إلى عرض إنشاد دينى للمنشد الشيخ ناصر الانصارى ألقى"يا جمال النبى، مديح رسول الله"، وعرض لفرقة الأقصر للموسيقى العربية بقيادة الفنان أشرف شبيب وقدمت العديد من الأغانى منها" اياك نعبد ما حيينا، القلب يعشق".

يشار إلى أن هيئة قصور الثقافة، تنظم برنامجًا يضم عددًا كبيرا من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار شهر رمضان، عبر برنامجها السنوي "ليالي رمضان الثقافية والفنية"، بالقاهرة والمحافظات، يتضمن فعاليات بين العروض الفنية والمسرحية والأمسيات الثقافية واللقاءات والورش الحرفية ومعارض الكتب والفنون، وغيرها.