إصابة قاتلة لمصالح إسرائيل.. انتقادات شديدة لنتنياهو بسبب "قانون التجنيد"

علقت حركة "إخوة السلاح" وهي مجموعة من جنود وضباط الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على قانون التجنيد الذي بادر به رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت الحركة “نتنياهو، الذي مزق الأمة، يواصل سعيه لتفكيك إسرائيل بقانون تهرب سيؤدي إلى تدمير الدولة”.

وضافت: قانون التهرب المقترح هو إصابة قاتلة لمصالح إسرائيل الأمنية وعلامة الموت لأي وزير يصوت لها".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، أنه لن يقدم مشروع القرار الخاص بقانون الإعفاء من التجنيد الذي سيعرض على الحكومة الإسرائيلية، يوم الثلاثاء للموافقة عليه، كما أنه لن يؤيده.

وأشار جالانت إلى أن الاقتراح، الذي تم الكشف عن مسودته جاء نتيجة مبادرة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وأضاف "في اللقاءات التي جرت رفضت الأطراف المرونة للأسف وحصنت نفسها في مواقفها السياسية، موقفي لم يتغير ولن أكون طرفا في أي طرح لا تتفق عليه كافة أطراف الائتلاف".

وقال جالانت: "الائتلاف والمؤسسة الأمنية تحت قيادتي لن تعرض مشروع القانون على التشريع".