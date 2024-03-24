كاتب صحفي: إسرائيل لا عهد لها.. وجوتيريش أشاد بدور مصر في مساعدات غزة

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي، إنّه توقف أمام الكلمات العظيمة التي ذكرها العام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، والتي مدح فيها مصر مدحًا صريحًا، وأشاد بتقديم الدعم السخي وتضامن الشعب المصري مع القضية الفلسطينية، وذلك للمرة الخامسة منذ بدء الأحداث في 7 أكتوبر.



وأضاف خلال حواره ببرنامج على شاشة «إكسترا نيوز» ، أنّ جوتيريش ذكر رسميًا أنّه شاهد آلاف من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تقف من معبر رفح حتى العريش، وطالب إسرائيل بفتح المعبر، كما قال إنّ الأمل الوحيد في تقديم المساعدات هو ما تقوم به مصر من أجل المساندة، مؤكدًا دور القيادة المصرية سياسيًا ودبلوماسيًا وإنسانيًا.



وأكد أنّ الاحتلال الإسرائيلي لا عهد له ولا وعد، مواصلًا: «كان هناك بالساعات الماضية اعتداءات إسرائيلية على منطقة المواصي، وهي منطقة معزولة تم قذفها بعدما قالت إسرائيل للمواطنين في خان يونس عليكم اللجوء لمنطقة المواصي».

