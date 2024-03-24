عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مساعد وزير الخارجية الأسبق: زيارة جوتيريش تؤكد ضرورة عبور المساعدات إلى غزة|فيديو

أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش

قال السفير على الحفني مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ زيارة السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمعبر رفح للمرة الثانية، كانت لتفقد الأوضاع والتعبير عن موقف الأمم المتحدة بضرورة دخول المساعدات الإنسانية والتي تعتبر أولوية لها الأن.

وأضاف الحفني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكستر نيوز» من تقديم الإعلامي باسم طبانة، أنّ الزيارة تأتي في نطاق تحمل الأمم المتحدة المسؤولية التاريخية أمام العالم في عدم القيام بالتزاماتها المنوطة، مؤكدا على أنّ تصريحات جوتيريش هي محط اهتمام شديد كل دول العالم.


وتابع أنّ جوتيريش ركز في زيارته في هذه الأوقات خاصة في شهر رمضان، على أن كل محاولات الالتفاف حول إمكانية نفاذ المساعدات الإنسانية من خلال الممرات البرية والمعابر هو مضيعة للوقت ونوع من النفاق، مهما كانت كثافة المساعدات التي تنفذ من خلال الإنزال الجوي.

ولفت إلى أنَّ الوسيلة الوحيدة التي تضمن دخول المساعدات بشكل كافي إلى 2 مليون فلسطيني هي المعابر البرية، لذلك كان يجب على مسؤول بهذا المستوى أن يشير إلى هذه النقاط.

جوتيريش انطونيو جوتيريش رفح المساعدات الانسانية أمم المتحدة الأمم المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

تقييماتهم مختلفة| التعليم: 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

ترشيحاتنا

نجل الفنان حسن البارودي: السينما المصرية كانت تلقب بهوليوود الشرق.. ومصر نشرت الفن بالعالم العربي

107 ناشرين.. وزير التعليم العالي الأسبق يكشف تفاصيل المجلة العلمية لجامعة القاهرة

حسين خالد: نسبة رفض الأبحاث المقدمة للمجلة العلمية لجامعة القاهرة تصل 98%|فيديو

روسيا تبدأ يوم حداد وطني على ضحايا هجوم موسكو

النار أكلتهم والملاكي انفصلت نصفين.. لحظة حريق سيارتين أعلى دائري المريوطية.. فيديو

احجز الآن.. شقق تصل لـ140 م2 بمقدم 20% فقط في العاصمة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية.. تطورات حالتة

قصة حرب الأمين والمأمون بعد وفاة هارون الرشيد.. تفاصيل

جمال شعبان يُفجّر مفاجأة حول وفاة لاعب كمال الأجسام أيمن مجدي

بدون أدوية.. علاج مرضى القولون وجرثومة المعدة

فيديو

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

محسن منصور لـ صدى البلد: روجينا صنعت البهجة في كواليس سر إلهي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ