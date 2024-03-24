جوتيرتش يُحذّر: أي هجوم آخر في غزة سيجعل الأمور أسوأ للمنطقة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، أن الرعب والجوع يلاحقان سكان غزة والوقت حان لوقف فوري لإطلاق النار.

وأوضح جوتيرتش عبر حسابه على منصة "إكس" أن أي هجوم آخر في غزة سيجعل الأمور أسوأ للمدنيين والرهائن ولجميع شعوب المنطقة.

ولفت: "حان الوقت لوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري عن جميع الرهائن".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، وصل أمس السبت إلى مدينة رفح على الحدود مع غزة، بهدف دعم وقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وتفقد جوتيرش، خدمات الإسعاف المصري بمعبر رفح، وعقد اجتماعا داخل معبر رفح مع فرق الإغاثة التي تعمل في قطاع غزة.

ومن المقرّر أن يعقد مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير الخارجية سامح شكري اليوم.