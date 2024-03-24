صحة غزة تعلن عن حصيلة جديدة لعدوان الاحتلال

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي 32226 شهيدا و74518 جريحاً منذ بدء الحرب.

وأضافت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل ارتكابه 8 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في القطاع، ما وصل إلى المستشفيات على إثرها 84 شهيدا و106 إصابات خلال ال 24 ساعة الماضية.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، أعلنت استشهاد خمسة من الجرحى المحاصرين من قبل القوات الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي لليوم السادس على التوالي دون مياه أو طعام أو خدمات صحية.

وقالت الوزارة، في منشور على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن باقي الجرحى بحالة سيئة جدا وبدأ "الدود" يخرج من جروحهم.

وأضافت أن "الطواقم الطبية والمرضى المحاصرين يناشدون كل المؤسسات الأممية والمجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ أرواحهم".