عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز أخبار التوك شو.. جوتيريش: مواطنو غزة لا يستطيعون تناول وجبة إفطار.. وتحركات جديدة بأسعار الذهب

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، منها: الذهب، والأرصاد، ونرصد لكم أبرزها في هذا التقرير:

أسعار الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024.. وهذه قيمة عيار 21

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”. تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024.

سعر الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024


سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3468.5 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3035 جنيها

أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24 مارس 2024

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24 مارس 2024.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:

سعر الدولار اليوم  

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.74 جنيه للبيع، 46.60 جنيه للشراء.

جوتيريش: كثير من المواطنين بغزة لا يستطيعون تناول وجبة إفطار ملائمة برمضان

قال  أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: “عملت على مناقشة عدة قضايا محورية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، وعملنا على متابعة ما يحدث في الشرق الأوسط والسودان".

وزير الخارجية يشيد بموقف جوتيريش تجاه ما يجري في غزة

أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بموقف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تجاه ما يجري في قطاع غزة، من معاناة للشعب الفلسطيني.

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية.. وتحذير عاجل لهؤلاء

تشهد البلاد اليوم، الأحد، موجة تقلبات جوية والتي وصفتها هيئة الأرصاد الجوية بـ "السريعة"، نظرًا لأنها تقتصر على اليوم فقط، حيث تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود 3 ظواهر جوية، أبرزها سقوط الأمطار ونشاط الرياح المثيىة للرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.


بعد تصدره التريند.. من هو العالم شقيق الفنان أحمد سعد؟

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “ له 4 براءات اختراع وأبحاث حول تقليل جرعات الكيماوي.. تفاصيل عن شقيق أحمد سعد بعد تصدره التريند”.


سامح شكري: الأعمال العسكرية في غزة مخالفة للقانون الدولي الإنساني| فيديو

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنَّ كل الأجهزة الأممية تسخر جهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى زيارة السكرتير العام بالأمس ووضوح خطابه في إطار مسئولية ما يحدث والرفض الكامل للعقاب الجماعي لأي مخططات تهجير أو العمل على تصفية القضية الفلسطينية.

مدير جمعية الإغاثة الطبية: مجمع الشفاء تحول لمقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير|فيديو

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بـ غزة، إن مجمع الشفاء تحول من أكبر مستشفى في القطاع إلى مقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير، منوهًا إلى أن الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء الطبي على مدار 7 أيام متتالية، والاتصالات منقطعة مع جميع العاملين.

الدفاع المدني بغزة: تستجيب للحد الأدنى من النداءات بعد تدمير معظم مقدراتنا

أكد الدفاع المدني في غزة، أن طواقمه باتت تستجيب للحد الأدنى من نداءات المواطنين بعد أن دمر الاحتلال الإسرائليي معظم مقدراتها من مركبات ومعدات وآلات ثقيلة.

حسين خالد: نسبة رفض الأبحاث المقدمة للمجلة العلمية لجامعة القاهرة تصل 98%|فيديو

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، أن نسبة الرفض في بعض الأبحاث العلمية المقدمة المجلة العلمية لجامعة القاهرة،  قد تصل 98%، مشيرًا إلى أن البحث المقدم للمجلة العلمية قوي.

الذهب الأرصاد أسعار الدولار العملات العربية والاجنبية جوتيريش وزير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. تفاصيل

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

انخفاض جديد.. كم يصل سعر كيلو الدواجن في البورصة؟

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

ترشيحاتنا

لقاء شيخ الأزهر وأمين عام الأمم المتحدة بالقاهرة | صور

أبرز أخبار التوك شو.. جوتيريش: مواطنو غزة لا يستطيعون تناول وجبة إفطار.. وتحركات جديدة بأسعار الذهب

دعاء الصائم قبل الإفطار في رمضان.. ردده يفرج همك ويكشف كربك

الأعمال العسكرية مخالفة للقانون.. رسائل وزير الخارجية حول الأوضاع في غزة

هل تصرف الحكومة مكافأة شهر للموظفين في عيد الفطر؟.. اعرف الإجابة

شاهد عيان يكشف تفاصيل الرعب فى حريق عقار مدينة نصر.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انخفاضها إلى النصف.. أمين عام مصنعي السيارات يوضح سبب تراجع الأسعار

تشبه الأميرات.. درة تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم ندوتين تثقيفيتين بالتعاون مع الشباب والرياضة والهجرة

تعرض لأزمة قلبية.. محمد العمروسي يخضع لعملية بالقلب وهذه حقيقة فسخ خطبته

فيديو

محمود الحديني يكشف حقيقة اعتزاله وكواليس عودته في مسلسل سر إلهي.. خاص

تقييماتهم مختلفة .. 3 صفوف دراسية لن يخوض طلابها امتحانات الترم الثاني

الأرصاد: تنبيه عن حالة الطقس وتحذير من تخفيف الملابس

حريق مدينة نصر .. بدأ من جراش البرج ووصل للدور الـ١٢ والكاميرا تكشف مفاجاة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ