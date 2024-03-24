أبرز أخبار التوك شو.. جوتيريش: مواطنو غزة لا يستطيعون تناول وجبة إفطار.. وتحركات جديدة بأسعار الذهب

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، منها: الذهب، والأرصاد، ونرصد لكم أبرزها في هذا التقرير:

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”. تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024.

سعر الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3468.5 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3035 جنيها

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24 مارس 2024.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.74 جنيه للبيع، 46.60 جنيه للشراء.

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: “عملت على مناقشة عدة قضايا محورية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، وعملنا على متابعة ما يحدث في الشرق الأوسط والسودان".

أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بموقف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تجاه ما يجري في قطاع غزة، من معاناة للشعب الفلسطيني.

تشهد البلاد اليوم، الأحد، موجة تقلبات جوية والتي وصفتها هيئة الأرصاد الجوية بـ "السريعة"، نظرًا لأنها تقتصر على اليوم فقط، حيث تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود 3 ظواهر جوية، أبرزها سقوط الأمطار ونشاط الرياح المثيىة للرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “ له 4 براءات اختراع وأبحاث حول تقليل جرعات الكيماوي.. تفاصيل عن شقيق أحمد سعد بعد تصدره التريند”.

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنَّ كل الأجهزة الأممية تسخر جهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى زيارة السكرتير العام بالأمس ووضوح خطابه في إطار مسئولية ما يحدث والرفض الكامل للعقاب الجماعي لأي مخططات تهجير أو العمل على تصفية القضية الفلسطينية.

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بـ غزة، إن مجمع الشفاء تحول من أكبر مستشفى في القطاع إلى مقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير، منوهًا إلى أن الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء الطبي على مدار 7 أيام متتالية، والاتصالات منقطعة مع جميع العاملين.

أكد الدفاع المدني في غزة، أن طواقمه باتت تستجيب للحد الأدنى من نداءات المواطنين بعد أن دمر الاحتلال الإسرائليي معظم مقدراتها من مركبات ومعدات وآلات ثقيلة.

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، أن نسبة الرفض في بعض الأبحاث العلمية المقدمة المجلة العلمية لجامعة القاهرة، قد تصل 98%، مشيرًا إلى أن البحث المقدم للمجلة العلمية قوي.