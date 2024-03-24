أبرز أخبار التوك شو.. جوتيريش: مواطنو غزة لا يستطيعون تناول وجبة إفطار.. وتحركات جديدة بأسعار الذهب

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، منها: الذهب، والأرصاد، ونرصد لكم أبرزها في هذا التقرير:
أسعار الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024.. وهذه قيمة عيار 21
قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”. تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024.
سعر الذهب اليوم الأحد 24 مارس 2024
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3468.5 جنيها للجرام.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3035 جنيها
أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24 مارس 2024
استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24 مارس 2024.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:
سعر الدولار اليوم
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.74 جنيه للبيع، 46.60 جنيه للشراء.
جوتيريش: كثير من المواطنين بغزة لا يستطيعون تناول وجبة إفطار ملائمة برمضان
قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: “عملت على مناقشة عدة قضايا محورية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، وعملنا على متابعة ما يحدث في الشرق الأوسط والسودان".
وزير الخارجية يشيد بموقف جوتيريش تجاه ما يجري في غزة
أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بموقف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تجاه ما يجري في قطاع غزة، من معاناة للشعب الفلسطيني.
الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية.. وتحذير عاجل لهؤلاء
تشهد البلاد اليوم، الأحد، موجة تقلبات جوية والتي وصفتها هيئة الأرصاد الجوية بـ "السريعة"، نظرًا لأنها تقتصر على اليوم فقط، حيث تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود 3 ظواهر جوية، أبرزها سقوط الأمطار ونشاط الرياح المثيىة للرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.
بعد تصدره التريند.. من هو العالم شقيق الفنان أحمد سعد؟
عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “ له 4 براءات اختراع وأبحاث حول تقليل جرعات الكيماوي.. تفاصيل عن شقيق أحمد سعد بعد تصدره التريند”.
سامح شكري: الأعمال العسكرية في غزة مخالفة للقانون الدولي الإنساني| فيديو
قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنَّ كل الأجهزة الأممية تسخر جهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى زيارة السكرتير العام بالأمس ووضوح خطابه في إطار مسئولية ما يحدث والرفض الكامل للعقاب الجماعي لأي مخططات تهجير أو العمل على تصفية القضية الفلسطينية.
مدير جمعية الإغاثة الطبية: مجمع الشفاء تحول لمقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير|فيديو
قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بـ غزة، إن مجمع الشفاء تحول من أكبر مستشفى في القطاع إلى مقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير، منوهًا إلى أن الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء الطبي على مدار 7 أيام متتالية، والاتصالات منقطعة مع جميع العاملين.
الدفاع المدني بغزة: تستجيب للحد الأدنى من النداءات بعد تدمير معظم مقدراتنا
أكد الدفاع المدني في غزة، أن طواقمه باتت تستجيب للحد الأدنى من نداءات المواطنين بعد أن دمر الاحتلال الإسرائليي معظم مقدراتها من مركبات ومعدات وآلات ثقيلة.
حسين خالد: نسبة رفض الأبحاث المقدمة للمجلة العلمية لجامعة القاهرة تصل 98%|فيديو
أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، أن نسبة الرفض في بعض الأبحاث العلمية المقدمة المجلة العلمية لجامعة القاهرة، قد تصل 98%، مشيرًا إلى أن البحث المقدم للمجلة العلمية قوي.