حسين خالد: نسبة رفض الأبحاث المقدمة للمجلة العلمية لجامعة القاهرة تصل 98%|فيديو

أكد الدكتور حسين خالد، وزير التعليم العالي الأسبق، أن نسبة الرفض في بعض الأبحاث العلمية المقدمة المجلة العلمية لجامعة القاهرة، قد تصل 98%، مشيرًا إلى أن البحث المقدم للمجلة العلمية قوي.

وقال حسين خالد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلاميين “فاتن عبد المعبود وعبيدة”، إنه تلقينا أكثر من 300 بحث خلال العام الأخير، مؤكدا يتم نشر 90 بحثا علميا في العام، ويتم تقييم قوة البحث في المجالات المقدمة.

وتابع وزير التعليم العالي الأسبق، أن البحث العلمي هو القاطرة التي تقود الأمم، والعلماء المصريين منتشرين في الجامعات العالمية.