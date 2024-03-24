استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" اليوم الجمعة، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 24 مارس 2024.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.74 جنيه للبيع، 46.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.05 جنيه للبيع، و 50.89 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.69 جنيه للبيع، و 59.49 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.46 جنيه للبيع، 12.42 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي152.10 جنيه للبيع، و 151.60جنيه للشراء.