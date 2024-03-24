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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بمشاركة مصرية.. الجيش الأردني ينفذ 6 إنزالات للمساعدات على قطاع غزة

إنزال جوي
إنزال جوي

أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، تنفيذ 6 عمليات إنزال للمساعدات على قطاع غزة بمشاركة 4 دول من بينها مصر.

وقال البيان الصادر عن الجيش الأردني: "في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل التخفيف من المعاناة الإنسانية الصعبة التي تسبب بها استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، نفذت القوات_المسلحة_الأردنية 6 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة".

وأضاف البيان: "شاركت في تنفيذ العملية طائرتان من نوع (C130) تابعتان لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة".

وأكد الجيش الأردني أنه مستمر في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 57 إنزالاً جوياً أردنياً، 86 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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