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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فاجعة الطريق الصحراوي..القصة الكاملة لمصرع 4 أشخاص وإصابة 60 في حادثي تصادم بالقرب من بني مزار

مصرع 4 أشخاص وإصابة 60 في حادثي تصادم بالقرب من بني مزار
مصرع 4 أشخاص وإصابة 60 في حادثي تصادم بالقرب من بني مزار
ايمن رياض

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال محافظة المنيا، حادثي تصادم منفصلين أسفرا عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 60 آخرين، بعد وقوع تصادمات بين عدد من المركبات، من بينها أتوبيس وميني باص وسيارات نقل ثقيل ونصف نقل، ما استدعى تحرك الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

القصة الكاملة لمصرع 4 أشخاص وإصابة 60 في حادثي تصادم بالقرب من بني مزار

وانتقلت القيادات الأمنية وفرق المرور والإسعاف إلى موقعي الحادثين، فيما تابع اللواء أحمد عزت، مدير أمن المنيا، تطورات الموقف ميدانيًا، وعمليات التعامل مع آثار التصادمات ونقل المصابين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف أسباب الحادثين وملابساتهما.

مصرع شخصين وإصابة 33 في انقلاب أتوبيس

بدأت تفاصيل الحادث الأول بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي الشرقي، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية ورجال المرور وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن الأتوبيس انقلب نتيجة السرعة الزائدة، ما أسفر عن مصرع شخصين في الحال وإصابة 33 آخرين بإصابات متفرقة.

ودفعت هيئة الإسعاف بالمنيا بعدد كبير من سيارات الإسعاف لنقل المصابين وجثماني المتوفيين، حيث جرى نقل الجثتين إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما نُقل المصابون إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية والأشعة اللازمة.

القصة الكاملة لمصرع 4 أشخاص وإصابة 60 في حادثي تصادم بالقرب من بني مزار

وكشفت التقارير الطبية الأولية عن تنوع الإصابات بين كدمات وسحجات متفرقة وجروح قطعية وكسور بالأطراف، فيما يواصل المصابون تلقي الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الأطقم الطبية بالمستشفيات.

وفي الوقت نفسه، كثفت فرق المرور جهودها لرفع آثار الحادث من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية إلى طبيعتها، مع العمل على منع التكدسات الناتجة عن التصادم.


الحادث الثاني.. مصرع شخصين وإصابة 27 في تصادم عدة مركبات
وفي حادث منفصل، تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا آخر من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع تصادم بين ميني باص وسيارة نصف نقل ومركبة أخرى من نوع ميني باص، على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز بني مزار شمال المحافظة.

القصة الكاملة لمصرع 4 أشخاص وإصابة 60 في حادثي تصادم بالقرب من بني مزار

وأسفر الحادث عن مصرع شخصين وإصابة 27 آخرين، حيث جرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما تواصل الجهات المعنية متابعة حالتهم الصحية.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحادث، مع تكليف لجنة فنية من الإدارة العامة للمرور بمعاينة موقع التصادم، للوقوف على أسبابه وملابساته وتحديد كيفية وقوعه.

وتواصل الأجهزة المعنية متابعة تداعيات الحادثين، واستكمال الإجراءات اللازمة لكشف ملابساتهما، بالتزامن مع تقديم الرعاية الطبية للمصابين ورفع آثار التصادمات من الطريق.

القصة الكاملة لمصرع 4 أشخاص وإصابة 60 في حادثي تصادم بالقرب من بني مزار
محافظة المنيا الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا حادث الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

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