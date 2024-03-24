بعد تصدره التريند.. من هو العالم شقيق الفنان أحمد سعد؟

عرضت فضائية العربية تقريرًا بـ عنوان: “ له 4 براءات اختراع وأبحاث حول تقليل جرعات الكيماوي.. تفاصيل عن شقيق أحمد سعد بعد تصدره التريند”.



تصدر العالم سامح سعد التريند وذلك بعد حديث شقيقه الفنان أحمد سعد عنه في أخر لقاء تلفزيوني له مع الإعلامي عمرو أديب.. لكن من هو العالم شقيق الفنان؟

4 براءات اختراع دولية

اسمه سامح سعد من مواليد السيدة زينب ويعمل أستاذًا وباحثًا في الفيزياء الحيوية وهو المدير المؤسس لمركز دراسات الشيخوخة بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ومدير برنامج بيولوجيا الأورام بمستشفى 57357.

وحصل على البكالوريوس في الكيمياء من كلية العلوم وأكمل درجة الماجستير في مجال الكيمياء الضوئية وحصل على الدكتوراه من جامعة توهوكو باليابان، ومن عام 2000 إلى عام 2005 تنقل بيم مناصب مختلفة في جامعة واشنطن.

وتم تعيين العالم سامح سعد في 2002 كمساعد تدريس في الكيمياء ثم انضم إلى جامعة كاليفورنيا في سان دييجو وعمل كعالم أبحاث مساعد لمدة ثلاث سنوات وطوال هذه السنوات عمل على العديد من الأبحاث لابتكار علاجات مضادة للخلايا السرطانية وتقليل جرعات العلاج الكيماوي وله أكثر من 80 مشاركة في مؤتمرات دولية بالإضافة إى 4 براءات اختراع دولية.