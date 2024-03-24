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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أمطار وعواصف رملية بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد لـ المواطنين

حالة الطقس
حالة الطقس

كشفت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، الأحد، على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد حالة سريعة من التقلبات الجوية، حيث تتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على انخفاض درجات الحرارة وحجب جزء من أشعة الشمس.
 

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طقس اليوم الأحد

وأضافت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 20 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومائلة للبرودة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس دافئ على المناطق الجنوبية للبلاد خلال فترة النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك سحب منخفضة ومتوسطة والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس والذي يساعد في انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، بجانب وجود فرص أمطار متفاوتة ورعدية على في أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد .

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الصغرى تسجل 13 درجة مئوية خلال فترة الليل، حيث يسود طقس بارد على كافة أنحاء الجمهورية، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار، لافتة إلى أن هناك نشاط في حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والمنخفضات الصحراوية ورياح الخماسين، لذلك أكدت أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

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