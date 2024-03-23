مفاجأة في أسعار الذهب والدولار وتحرك جديد لـ عيار 21.. أخبار تهمك

الذهب اليوم.. قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم السبت 23-3-2024، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.





سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3150 جنيهات.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2700 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 25200 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت:



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 46.74 جنيه للبيع، و46.60 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.05 جنيه للبيع، و 50.89 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 59.69 جنيه للبيع، و 59.49 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.46 جنيه للبيع، 12.42 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي152.10 جنيه للبيع، و 151.60 جنيه للشراء.

وكشفت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، السبت، على القاهرة الكبرى وباقي المحافظات.

وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، إن اليوم يشهد انخفاض في درجات الحرارة، حيث تتأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط، ستؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة حوالي 5 درجات.



طقس اليوم السبت

وأضافت الدكتورة منار غانم،عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن العظمى تسجل 22 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، ويسود طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية، بينما يسود طقس دافئ على المناطق الجنوبية للبلاد خلال فترة النهار.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم هناك سحب منخفضة ومتوسطة والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس والذي يساعد في انخفاض درجات الحرارة خلال فترة النهار، بجانب وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن الصغرى تسجل 13 درجة مئوية خلال فترة الليل، حيث يسود طقس بارد على كافة أنحاء الجمهورية، محذرة من فرق درجات الحرارة بين الليل والنهار، لافتة إلى أنه متوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة حتى الإثنين المقبل.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والمنخفضات الصحراوية ورياح الخماسين، لذلك أكدت أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

