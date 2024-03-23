رد فعل غريب من شقيق أحمد سعد بعد تصريحاته المثيرة.. ماذا فعل؟

رد سامح سعد، شقيق الفنان أحمد سعد، على تصريحاته الأخيرة بأنه عالم فيزياء بعد تصدره التريند.

وكتب سامح سعد عبر حسابه على فيسبوك: "العربية الـ٢٨ عطلت بيا تاني يا أحمد يا سعد تعالي اقطرني من علي الدائري".

ورفع الفنان أحمد سعد من أسهم البحث عن شقيقه عالم الفيزياء الذي اختار طريق العلم ليسطع فيه نجمه بدلًا من طريق الفن والغناء الذي سار فيه أحمد سعد وعمرو سعد، فمن هو الشقيق الثالث الذي تتصارع عليه الجهات البحثية.



وتطبيقًا لمقولة اطلبوا العلم ولو في الصين، طلب سامح سعد العلم من مصر إلى اليابان حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأت مسيرته العلمية عام 1988 من كلية العلوم بجامعة عين شمس في مصر، ولكن البكالوريوس وحده لم يشبع رغباته العلمية.

وانطلق إلى اليابان وتحديدًا جامعة توهوكو ليحصل على درجة الماجستير في الكيمياء الضوئية عام 1994، وبعد 3 سنوات تمكن من الحصول على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة اليابانية.

كانت هذه الخطوات العلمية تسير بالتزامن مع عمله في جامعة عين شمس كـ باحث ثم مدرس للكيمياء الفيزيائية، حتى وصل بكفائته العلمية عام 1998 إلى منصب زميل زائر ما بعد الدكتوراة في جامعة جرانز للتكنولوجيا في النمسا.