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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

صدى البلد

كشف الفنان احمد سعد سبب ارتداءه حلق وقميص شبك مقابلته خلال لقاءه مع عمرو أديب في بودكاست Big Time.

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وقال: "انا خرمت وداني في وقت الحياة كانت مخرومة معي، وبعد نجاحي ابتديت اعمل زي المشاهير وجبت استايلست وهو اللي اختارلي ولكن الناس محبوش يشفوني في الحتة دي، وبعد ما الناس هاجمتني الناس صحتني وأعتذرت لهم.

 

وانطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

 

وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

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