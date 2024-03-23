رد فعل محمد صلاح بعد تأهل المنتخب للمباراة النهائية بكأس عاصمة مصر

شارك محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ولاعب منتخب مصر، متابعيه منشوراً جديدا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر صلاح في الصورة بإطلالة كلاسيكية، مرتديا بدلة سوداء أنيقة.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.