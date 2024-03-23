إبراهيم حسن يكشف السبب الأساسي للفوز على نيوزيلندا.. تفاصيل

شارك أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تصريحات للمدير الفني للفراعنة إبراهيم حسن عقب الفوز على نيوزيلندا.

وقال إبراهيم حسن، في تصريحات صحفية: “الفوز على نيوزيلندا تاريخي بسبب الملعب.. وعودة الروح أهم المكاسب”.

وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية لبطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على منتخب نيوزيلندا بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن افتتاح مباريات كأس عاصمة مصر الودية في استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وسجل مصطفى محمد هدف منتخب مصر في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء اقتنصها إمام عاشور من مدافع المنتخب النيوزيلندي وسقط فيها مصابا ليخرج من اللقاء على أثر ذلك.