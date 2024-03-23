لو فنان كان كسب أكثر.. من هو العالم شقيق أحمد سعد الذي هوجم بسببه

"الوحيد اللي ضاع فينا.. لو طلع فنان كان كسب أكتر" بتلك الجملة الساخرة رفع الفنان أحمد سعد من أسهم البحث عن شقيقه عالم الفيزياء الذي اختار طريق العلم ليسطع فيه نجمه بدلًا من طريق الفن والغناء الذي سار فيه أحمد سعد وعمرو سعد، فمن هو الشقيق الثالث الذي تتصارع عليه الجهات البحثية.



تطبيقًا لمقولة اطلبوا العلم ولو في الصين، طلب سامح سعد العلم من مصر إلى اليابان حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأت مسيرته العلمية عام 1988 من كلية العلوم بجامعة عين شمس في مصر، ولكن البكالوريوس وحده لم يشبع رغباته العلمية.

فانطلق إلى اليابان وتحديدًا جامعة توهوكو ليحصل على درجة الماجستير في الكيمياء الضوئية عام 1994، وبعد 3 سنوات تمكن من الحصول على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة اليابانية.

كانت تلك الخطوات العلمية تسير بالتزامن مع عمله في جامعة عين شمس كـ باحث ثم مدرس للكيمياء الفيزيائية، حتى وصل بكفائته العلمية عام 1998 إلى منصب زميل زائر ما بعد الدكتوراة في جامعة جرانز للتكنولوجيا في النمسا.

قفزات علمية ومناصب عليا من 2000 لـ 2005



أخذ سامح بعد ذلك ينتقل في مناصب متعددة في جامعة واشنطن في سانت لويس بأمريكا، ومن ثم شغل منصب زميل ما بعد الدكتوراة في قسم الكيمياء، إلى أن تم تعيينه محاضرًا، وموجهًا ومساعد تدريس في الدورات الصيفية للكيمياء.

ليمهد له ذلك الطريق ليصبح باحث مشارك بقسم الأمراض العصبية كباحث، حتى انضم إلى جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، ومن ثم عمل علي كعالِم أبحاث مساعد لمدة ثلاث سنوات.

وفي عام 2003 ووجه بوصلته نحو الطب وبيولوجيا الجذور الحرة وأحرز فيه تقدمًا علميًا مبهرًا فيما يخص الشيخوخة والأمراض، كما عمل في قسم الطب وقسم التخدير في جامعة كاليفورنيا، وبعد عودته من أمريكا إلى مصر كان على تواصل مع العالم الراحل أحمد زويل، كما أصبح باحثًا في مستشفى سرطان الأطفال 57357.



لم يخفي علمه عن أحد فقد عمل كـ محرر تنفيذيّ ومُرَاجِعًا منتظِمًا لعشرات الدوريات العلمية الدولية الشهيرة، فقد نشر اكثر من 50 بحث في تلك الدوريات العلمية المتخصصة في علوم الأعصاب وابيولوجيا الجذور الحرة والطب والشيخوخة وغيرها.



كانت تلك هي مسيرة العالم سامح سعد شقيق الفنان أحمد سعد الذي تحدث عنه خلال لقائه بالإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة في "بودكاست" على أحد المنصات الترفيهية، فقد سترسل أحمد في الحديث عن المسيرة العلمية لـ شقيقه، ولكن جملته "الوحيد اللي ضاع فينا.. ولو كان فنان كان كسب أكتر" أدخلت احمد سعد في عش الانتقادات واتهامه بالاستهزاء بقيمة العلم والعلماء.

