عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

لو فنان كان كسب أكثر.. من هو العالم شقيق أحمد سعد الذي هوجم بسببه

صدى البلد

"الوحيد اللي ضاع فينا.. لو طلع فنان كان كسب أكتر" بتلك الجملة الساخرة رفع الفنان أحمد سعد من أسهم البحث عن شقيقه عالم الفيزياء الذي اختار طريق العلم ليسطع فيه نجمه بدلًا من طريق الفن والغناء الذي سار فيه أحمد سعد وعمرو سعد، فمن هو الشقيق الثالث الذي تتصارع عليه الجهات البحثية.


تطبيقًا لمقولة اطلبوا العلم ولو في الصين، طلب سامح سعد العلم من مصر إلى اليابان حتى الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بدأت مسيرته العلمية عام 1988 من كلية العلوم بجامعة عين شمس في مصر، ولكن البكالوريوس وحده لم يشبع رغباته العلمية.

txt

بتكلفة خرافية.. تنفيذ أطول فندق في العالم على أرض دولة عربية

txt

بعد اختفائها لشهور.. الأميرة كيت تظهر لأول مرة وتعلن إصابتها بمرض خطير .. القصة الكاملة

فانطلق إلى اليابان وتحديدًا جامعة توهوكو ليحصل على درجة الماجستير في الكيمياء الضوئية عام 1994، وبعد 3 سنوات تمكن من الحصول على درجة الدكتوراه من نفس الجامعة اليابانية.

كانت تلك الخطوات العلمية تسير بالتزامن مع عمله في جامعة عين شمس  كـ باحث ثم مدرس للكيمياء الفيزيائية، حتى وصل بكفائته العلمية عام 1998 إلى منصب زميل زائر ما بعد الدكتوراة في جامعة جرانز للتكنولوجيا في النمسا.

قفزات علمية ومناصب عليا من 2000 لـ 2005


أخذ سامح  بعد ذلك ينتقل في مناصب متعددة في جامعة واشنطن في سانت لويس بأمريكا، ومن ثم شغل منصب زميل ما بعد الدكتوراة في قسم الكيمياء، إلى أن تم تعيينه محاضرًا، وموجهًا ومساعد تدريس في الدورات الصيفية للكيمياء.

ليمهد له ذلك الطريق ليصبح باحث مشارك بقسم الأمراض العصبية كباحث، حتى انضم إلى جامعة كاليفورنيا في سان دييجو، ومن ثم عمل علي كعالِم أبحاث مساعد لمدة ثلاث سنوات.

وفي عام 2003 ووجه بوصلته نحو الطب وبيولوجيا الجذور الحرة وأحرز فيه تقدمًا علميًا مبهرًا فيما يخص الشيخوخة والأمراض، كما عمل في قسم الطب وقسم التخدير في جامعة كاليفورنيا، وبعد عودته من أمريكا إلى مصر كان على تواصل مع العالم الراحل أحمد زويل، كما أصبح باحثًا في مستشفى سرطان الأطفال 57357.

txt

تعليق جارح أخرجها عن صمتها| أروى جودة تكشف معاناتها مع هذا المرض

txt

بعد 10 سنوات| أمل جديد لأسر ضحايا الطائرة الماليزية المختفية.. تفاصيل


لم يخفي علمه عن أحد فقد عمل كـ محرر تنفيذيّ ومُرَاجِعًا منتظِمًا لعشرات الدوريات العلمية الدولية الشهيرة، فقد نشر اكثر من 50 بحث في تلك الدوريات العلمية المتخصصة في علوم الأعصاب وابيولوجيا الجذور الحرة والطب  والشيخوخة وغيرها.


كانت تلك هي مسيرة العالم سامح سعد شقيق الفنان أحمد سعد الذي تحدث عنه خلال لقائه بالإعلامي عمرو أديب والفنانة أصالة في "بودكاست" على أحد المنصات الترفيهية، فقد سترسل أحمد في الحديث عن المسيرة العلمية لـ شقيقه، ولكن جملته "الوحيد اللي ضاع فينا.. ولو كان فنان كان كسب أكتر" أدخلت احمد سعد في عش الانتقادات واتهامه بالاستهزاء بقيمة العلم والعلماء.
 

أحمد سعد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

غير قانونية.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن مشاركة محمد هاني بمباراة نيوزيلندا

وفاءً للاعب.. دورة رمضانية في بورسعيد تحمل اسم أحمد رفعت.. شاهد

شخص واحد زاره وأكل طبق حلوى.. ماذا فعل أحمد رفعت بعد استعادة الوعي؟

إن شاء الله بسيطة.. شوبير يعلق على إصابة إمام عاشور

عاجل.. إمام عاشور يتعرض لإصابة خطيرة في الكتف ويغادر لقاء نيوزيلندا| صور

تنين كومودو| حكاية ظهور حيوانين مفترسين في مصر: “كانوا بيتخانقوا”.. شاهد بالفيديو

4 أيام | تنبيه رسمي من الأرصاد لـ طقس غير متوقع

موضوعات متعلقة

بتكلفة خرافية.. تنفيذ أطول فندق في العالم على أرض دولة عربية

بعد اختفائها لشهور.. الأميرة كيت تظهر لأول مرة وتعلن إصابتها بمرض خطير .. القصة الكاملة

كيم جونج أون زعيم المحظورات في كوريا الشمالية يمنع شعبه من تربية هذا الحيوان.. ما الحكاية؟

تعليق جارح أخرجها عن صمتها| أروى جودة تكشف معاناتها مع هذا المرض

بعد 10 سنوات| أمل جديد لأسر ضحايا الطائرة الماليزية المختفية.. تفاصيل

حلقة النار| المحيط الأطلسي يتقلص مقتربا من الاختفاء.. ماذا يعني ذلك ؟

أمطار في الربيع| تفاصيل طقس الأيام المقبلة.. وظواهر عجيبة تصاحب درجات الحرارة

أول ظهور للأميرة كيت مع زوجها ويليام بعد اختفائها 3 أشهر.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أحسن راجل في حياتي.. منى زكي تتحدث عن علاقتها بـ أحمد حلمي|فيديو

عصام صاصا: مفرقش معايا محمود العسيلي..وعمر كمال شال صوتي وحط حمو بيكا

مبيعات السيارات الهجينة تتفوق على المركبات الكهربائية.. ما السبب؟

كيف نصلي على النبي 70 ألف مرة؟.. صيغة مجربة تحققها في دقيقة

بشرى سارة لسكان التجمع والشروق.. قسم جوازات مدينتي في خدمتكم

أسعار الذهب اليوم السبت 23 مارس 2024..عيار 21 يسجل 3030 جنيها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى عبد اللطيف تفجر مفاجأة عن ياسمين عبد العزيز والعوضي

اتنقل في الإسعاف باكيًا| تطورات الحالة الصحية لإمام عاشور ومدة غيابه.. ماذا حدث؟

40 مليون جنيه.. سعر سيارة «ياسين الألفي» في مسلسل نعمة الأفوكاتو|لن تصدق

الأرز البنفسجي.. أجدد صيحات الطعام العصرية وهذه أهم فوائده

فيديو

روجينا لـ صدى البلد: دخلت قبرا حقيقيا من أجل تصوير مسلسل سر إلهي

روجينا لـ صدى البلد: أشرف زكي سندي .. وبشكر جمهوري لنجاح سر إلهي

عملت زي البنات ولبست حلق وقميص شبك.. أحمد سعد يكشف عن أسراره

عقوبة صارمة| ماذا يحدث لسائقي السيارات حال مخالفة تعريفة الركوب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ