أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

تنبأت هيئة الأرصاد الجوية أن تضرب البلاد اليوم، الأحد، حالة من عدم الاستقرار، موضحة أن هذه الحالة تقتصر على اليوم فقط، حيث تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على وجود فرص أمطار متفاوتة، بجانب انخفاض درجات الحرارة، ونشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض من المناطق.

أماكن سقوط الأمطار

فيما أوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص أمطار متفاوتة ورعدية على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الأمطار بدأت بالفعل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن الأمطار تمتد من خفيفة لمتوسطة على محافظات الوجه البحري وبعض الأماكن من سيناء وتمتد خفيفة لمدن القناة وشمال ووسط الصعيد، وهذه الأمطار ستكون على فترات متقطعة اليوم.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والمنخفضات الصحراوية ورياح الخماسين، لذلك أكدت أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

