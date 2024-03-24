الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية.. وتحذير عاجل لهؤلاء

تشهد البلاد اليوم، الأحد، موجة تقلبات جوية والتي وصفتها هيئة الأرصاد الجوية بـ "السريعة"، نظرًا لأنها تقتصر على اليوم فقط، حيث تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود 3 ظواهر جوية، أبرزها سقوط الأمطار ونشاط الرياح المثيىة للرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.









من جانبه، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن حالة التقلبات الجوية متوقع أن تنتهي غدًا، الاثنين، مع عودة استقرار الأحوال الجوية في أغلب الأنحاء.



أماكن سقوط الأمطار

فيما أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص أمطار متفاوتة ورعدية على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الأمطار بدأت بالفعل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار تمتد من خفيفة لمتوسطة على محافظات الوجه البحري وبعض الأماكن من سيناء وتمتد خفيفة لمدن القناة وشمال ووسط الصعيد، وهذه الأمطار ستكون على فترات متقطعة اليوم.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والمنخفضات الصحراوية ورياح الخماسين، لذلك أكدت أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

وحذرت من وجود نشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة، لذلك شددت على أهمية ارتداء الكمامات لأصحاب الحساية الصدرية والجيوب الأنفية.