×
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية.. وتحذير عاجل لهؤلاء

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد البلاد اليوم، الأحد، موجة تقلبات جوية والتي وصفتها هيئة الأرصاد الجوية بـ "السريعة"، نظرًا لأنها تقتصر على اليوم فقط، حيث تتأثر البلاد بوجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا والذي يعمل على وجود 3 ظواهر جوية، أبرزها سقوط الأمطار ونشاط الرياح المثيىة للرمال والأتربة وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية.
 



txt

أزمة مفاجئة.. سبب وفاة بطل كمال أجسام شاب في طنطا

txt

بعد تصدره التريند.. من هو العالم شقيق الفنان أحمد سعد؟

من جانبه، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تلفزيونية، إن حالة التقلبات الجوية متوقع أن تنتهي غدًا، الاثنين، مع عودة استقرار الأحوال الجوية في أغلب الأنحاء.
 

أماكن سقوط الأمطار 

فيما أوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرص أمطار متفاوتة ورعدية على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لافتة إلى أن الأمطار بدأت بالفعل على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الأمطار تمتد من خفيفة لمتوسطة على محافظات الوجه البحري وبعض الأماكن من سيناء وتمتد خفيفة لمدن القناة وشمال ووسط الصعيد، وهذه الأمطار ستكون على فترات متقطعة اليوم. 

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن فصل الربيع معروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والمنخفضات الصحراوية ورياح الخماسين، لذلك أكدت أهمية المتابعة المستمرة للنشرات الجوية.

وحذرت من وجود نشاط في الرياح المثيرة للرمال والأتربة، لذلك شددت على أهمية ارتداء الكمامات لأصحاب الحساية الصدرية والجيوب الأنفية.

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة اماكن سقوط الامطار توك شو صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنازته حضرها الآلاف| قصة وفاة بطل العالم في كمال الأجسام بطنطا.. حكاية حقنة الموت

رسميا الآن| الدولار يتراجع 4 جنيهات في البنوك مع شلل السوق السوداء

25 جنيها| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بعد قفزة جنونية.. وكرتونة البيض مفاجأة

800 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد هبوط الدولار

انقسمت نصفين.. نقل تدهس ملاكي أسفلها ..تفحم السيارتين وسقوط ضحايا | فيديو وصور

النار أكلتهم والملاكي انفصلت نصفين.. لحظة حريق سيارتين أعلى دائري المريوطية.. فيديو

أمطار رعدية تضرب 5 مناطق من بينها القاهرة.. تنويه عاجل من الأرصاد

أسعار الدواجن تعاود التراجع مجددا.. وهذا سعر الفراخ البيضاء الآن

ترشيحاتنا

نهاية مأساوية للدكتور حسام في الحلقة الأخيرة من "صلة رحم"

بعد محادثات الهدنة.. مديرا المخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي يغادران الدوحة

وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان جهود وقف الحرب في غزة| صور

حورية فرغلي تعيش مع الجن والعفاريت في منزلها.. فيديوجراف

الأرصاد تكشف موعد انتهاء موجة التقلبات الجوية.. وتحذير عاجل لهؤلاء

دعاء واحد أوصى النبي به.. ردده طول رمضان يجلب لك أعظم النعم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قمر منور.. إلهام شاهين بالعباية تشعل السوشيال ميديا بجلسة تصوير جديدة|شاهد

شركة ستيلانتس العالمية تسرح 400 موظف

بعباية مفتوحة وبتلمع.. بوسي تثير الجدل عبر إنستجرام بصور داخل خيمة رمضانية|شاهد

ما هي مدة الغياب؟.. إمام عاشور يخضع لعملية جراحية عاجلة

فيديو

الذهب يزحف باتجاه الصعود والدولار يتراجع .. الوقت المناسب لتعويض الخسائر

كتبها من داخل محبسه.. رسالة السائق بقضية حبيبة الشماع

زيفوا لها صورا مخلة.. رئيسة وزراء إيطاليا مطلوبة للشهادة أمام المحكمة

مصر تكثف إسقاط المساعدات الإنسانية والمعونات الإغاثية على قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مدني

محمد مدني يكتب: التسوق الإلكتروني.. اشتري وأنت مغمض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: المساواة بالعبء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: التبرعات الخيرية في رمضان .. لمن ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأمومة نعمة أم غريزة ؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عاتكة .. حالة من التمرد على ترمل النساء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السودان ينزلق للجحيم .. وغزة تخطف الأضواء

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: عيد الأم

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: أزمة السودان وأنظمة اللاجئين في العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ