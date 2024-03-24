وزير الخارجية والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان جهود وقف الحرب في غزة| صور

في جلسة مباحثات مغلقة ..

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الأحد، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، في مقر وزارة الخارجية الجديد بالعاصمة الإدارية.

وعقد شكري والأمين العام للأمم المتحدة جلسة مباحثات مغلقة بحثا فيها جهود وقف الحرب الجارية في قطاع غزة، وتجديد الدعوة إلى الوقف الفورى لإطلاق النار، وحتمية إنهاء المأساة الإنسانية للشعب الفلسطينى.

كما شهدت جلسة المباحثات الموسعة بين شكرى وسكرتير عام الأمم المتحدة بحضور وفدى الجانبين، مناقشة وبحث ملفات مهمة جدا على طاولة المباحثات، وعلى رأسها سبل التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب فى غزة وتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع، بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية الأخرى.