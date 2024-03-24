جوتيريش: كثير من المواطنين بغزة لا يستطيعون تناول وجبة إفطار ملائمة برمضان

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة: “عملت على مناقشة عدة قضايا محورية مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية، وعملنا على متابعة ما يحدث في الشرق الأوسط والسودان".

وأضاف أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي، مع وزير الخارجية سامح شكري: “حزنت، عندما كنت أتناول الإفطار على النيل، وعلمت أنه ربما كثير من المواطنين بغزة لا يستطيعون أن يتناولوا وجبة إفطار ملائمة”.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة: “وصلت لمعبر رفح لتسبيط الضوء على المحنة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، في محاولة السعي نحو وقف إطلاق النار”.