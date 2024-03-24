إدخال 42 مصابا فلسطينيا قادما من غزة و62 شاحنة مساعدات للقطاع

دخل 42 مصابا فلسطينيا و34 مرافقا، عبر ميناء رفح البري بشمال سيناء، قادمين من قطاع غزة.



وصرح مصدر مسئول، اليوم /الأحد/، بأنه تم أيضا إدخال 300 من حملة الإقامات، و36 من حملة جوازات السفر الأجنبية، و106 أشخاص يحملون جوازات مصرية، إلى جانب 50 طالبا فلسطينيا.



ولفت المصدر إلى أن 62 شاحنة مساعدات إنسانية متنوعة عبرت إلى قطاع غزة؛ منها 8 شاحنات من معبر كرم سالم جنوب شرق قطاع غزة (شاحنة واحدة مساعدات - و7 شاحنات قطاع خاص)، و54 شاحنة من ميناء رفح البري (23 شاحنة مساعدات، و4 شاحنات غاز، و27 شاحنة قطاع خاص).

