سامح شكري: الأعمال العسكرية في غزة مخالفة للقانون الدولي الإنساني| فيديو

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنَّ كل الأجهزة الأممية تسخر جهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى زيارة السكرتير العام بالأمس ووضوح خطابه في إطار مسئولية ما يحدث والرفض الكامل للعقاب الجماعي لأي مخططات تهجير أو العمل على تصفية القضية الفلسطينية.

انعكاس التصريحات التي أدلى بها الوزير الأمريكي

وأكد شكري، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار الأعمال العسكرية في قطاع غزة تنتج عنه أضرار للفلسطينيين المدنيين، ولا يمكن تقبل هذا الأمر واستمراره، موضحا أنها تخالف القانون الدولي الإنساني، ويترتب عليها مسئولية وإجراءات يجب اتخاذها.

وأضاف أنه يجب وصف الأمور كما هي، متوقعا انعكاس التصريحات التي أدلى بها الوزير الأمريكي بنفس قدر الوضوح في ما يصاغ في مجلس الأمن.