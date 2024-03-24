مدير جمعية الإغاثة الطبية: مجمع الشفاء تحول لمقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير|فيديو

قال الدكتور عائد ياغي، مدير جمعية الإغاثة الطبية بـ غزة، إن مجمع الشفاء تحول من أكبر مستشفى في القطاع إلى مقبرة جماعية للشهداء ومعتقل كبير، منوهًا إلى أن الاحتلال يواصل حصار مجمع الشفاء الطبي على مدار 7 أيام متتالية، والاتصالات منقطعة مع جميع العاملين.

وأضاف ياغي، في تصريحات عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الجرحى في القطاع ليس أمامهم سوى التوجه إلى مستشفيات صغيرة بخدمات طبية محدودة.

جميع المرضى في مجمع الشفاء تم احتجازهم في مبنى صغير

وأشار مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، إلى أن هناك انهيارًا تامًا للمنظومة الصحية في شمال غزة رغم عمل الفرق الطبية الميدانية بمراكز الرعاية الأولية، لافتًا إلى أن قوات الاحتلال لم تحترم أي قوانين خلال اقتحامها الأراضي الفلسطينية.

ونوه مدير جمعية الإغاثة الطبية بغزة، بأن جميع المرضى في مجمع الشفاء تم احتجازهم في مبنى صغير، ولا يوجد أي خدمات يمكن تقديمها للمستشفى.

