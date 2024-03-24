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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأعمال العسكرية مخالفة للقانون.. رسائل وزير الخارجية حول الأوضاع في غزة

سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية

استقبل سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم ، أنطونيو جوتيريش، سكرتير عام الأمم المتحدة، في مقر وزارة الخارجية الجديد بالعاصمة الإدارية. 

 

ونرصد لكم أهم تصريحات وزير الخارجية سامح شكري.

وزير الخارجية يشدد على ضرورة معالجة الأوضاع في فلسطين

ثمن وزير الخارجية سامح شكري، المواقف التي اتخذها السكرتير العام للأمم المتحدة فيما يتعلق بالأحداث في قطاع غزة، وما يعانيه الشعب الفلسطيني من أوضاع غير مسبوقة جراء العدوان الإسرائيلي.

وخلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، الذي أذاعته قناة "القاهرة الإخبارية"، قال شكري إن عدد الشهداء في قطاع غزة تجاوز 32 ألف شهيد، و70 ألف مصاب جراء العدوان الإسرائيلي، علاوة على الأوضاع المأساوية التي يعيشها أهالي القطاع من مجاعة وعدم توافر المأوى.

 

وشدد على ضرورة معالجة الأوضاع التي يعانيها الشعب الفلسطيني، وتضطلع الأمم المتحدة بدور رئيسي في تخفيف هذه المعاناة، سواء من خلال «أونروا» أو منظمة الغذاء العالمي.

 

سامح شكري: الأعمال العسكرية في غزة مخالفة للقانون الدولي الإنساني

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إنَّ كل الأجهزة الأممية تسخر جهودها للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، مشيرًا إلى زيارة السكرتير العام بالأمس ووضوح خطابه في إطار مسئولية ما يحدث والرفض الكامل للعقاب الجماعي لأي مخططات تهجير أو العمل على تصفية القضية الفلسطينية.

انعكاس التصريحات التي أدلى بها الوزير الأمريكي

وأكد شكري، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار الأعمال العسكرية في قطاع غزة تنتج عنه أضرار للفلسطينيين المدنيين، ولا يمكن تقبل هذا الأمر واستمراره، موضحا أنها تخالف القانون الدولي الإنساني، ويترتب عليها مسئولية وإجراءات يجب اتخاذها.

وأضاف أنه يجب وصف الأمور كما هي، متوقعا انعكاس التصريحات التي أدلى بها الوزير الأمريكي بنفس قدر الوضوح في ما يصاغ في مجلس الأمن.

 

وزير الخارجية: الأمم المتحدة تضطلع بدور رئيسي في تخفيف معاناة أهالي غزة

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الأمم المتحدة تضطلع بدور رئيسي في تخفيف معاناة أهالي قطاع غزة.

وأضاف سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، أن أستمرار الأعمال العسكرية ينتج عنه أضرار للفلسطينيين المدنيين ، معلقاً: "هذا الأمر أصبح لا يمكن قبوله واستمراره".

ولفت إلى أن ما يحدث في غزة مخالف للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن ما يجري في قطاع غزة هو معاناة للشعب الفلسطيني.

 

وزير الخارجية يشيد بموقف جوتيريش تجاه ما يجري في غزة

أشاد سامح شكري، وزير الخارجية، بموقف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، تجاه ما يجري في قطاع غزة، من معاناة للشعب الفلسطيني.

وقال سامح شكري، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن عدد القتلى في غزة بلغ 32 ألفا، و70 ألف مصاب، بالإضافة إلى تعرضهم للمجاعة، وعدم توفر المأوى.

وأكد وزير الخارجية أن الأمم المتحدة تضطلع بدور رئيس في تخفيف المعاناة بقطاع غزة.

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الأعمال العسكرية مخالفة للقانون.. رسائل وزير الخارجية حول الأوضاع في غزة


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