معلق رياضي يوجه رسالة خاصة لـ رضا عبد العال.. ماذا قال؟

وجه المعلق الرياضي أحمد الطيب، رسالة خاصة لرضا عبدالعال، نجم الزمالك السابق.

وكتب أحمد الطيب، عبر صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «استمتعوا برضا عبدالعال وبلاش نفسنة!! لأنه لمّا يموت (بعدالشر عليه طبعًا) هاتدوّروا على حد شبهه مش ها تلاقوا- زى ما كان (رضا يا رضا) لاعب استثنائي هو كذلك محلل استثنائي».



وأضاف: «عنده خلطة وتركيبة فيها وضوح وجرأة وثقة ووجهة نظر ومفردات وأسلوب عرض بسيط وواضح ومختلف وممتع كما كان لعبهاستثنائى وممتع ومختلف».



وتابع: «الأن وأنت تسمعه وتشوفه قبل المباراة تستغرب أحياناً!! لكنك بعد المباراة تحس إنه إتفرّج على الماتش قبل ما يتلعب.. رضا عبدالعالغير كل غيره وأقرب الأقربين منه بيغيرواااا».