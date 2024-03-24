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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طبيب الأهلي يزف بشرى سارة لـ كولر بشأن تعافي نجم الفريق

صدى البلد

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية حسين الشحات للمشاركة في المباراة المقبلة أمام سيمبا التنزاني يوم الجمعة المقبل.

وقد عقد جاب الله جلسة مع المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، خلال التدريبات الأخيرة، وأكد أن الشحات بدأ التدريبات التأهيلية وأصبح جاهزاً للمشاركة تدريجياً في التدريبات الجماعية.

ومن المتوقع أن ينضم حسين الشحات إلى التدريبات الجماعية بداية من غد، الاثنين، بعد أن يخضع لفحص طبي جديد للتأكد من جاهزيته.

من جانبه، يدرس الجهاز الفني للأهلي بالتنسيق مع الجهاز الطبي إمكانية عدم الاعتماد بشكل أساسي على الشحات في المباراة المقبلة والاكتفاء بوجوده كبديل، خوفاً من تجدد الإصابة.

الجهاز الفني للأهلي الجهاز الطبي الدكتور أحمد جاب الله حسين الشحات مارسيل كولر

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