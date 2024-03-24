مفاجأة مدوية.. مهاجم الأهلي السابق على أبواب الزمالك

كشفت تقارير صحفية، عن حقيقة الاخبار المتداولة حول انضمام المهاجم المغربي وليد أزارو، الذي يلعب حاليًا لفريق عجمان الإماراتي وسبق له اللعب في صفوف الأهلي المصري.

وكشف وكيل أزارو، سيد مصطفى، مؤخرًا خلال تصريحات صحفية، أن اللاعب لن يجدد عقده مع عجمان، الذي ينتهي بنهاية الموسم، وهو ما أكده اتفاقه مع إدارة النادي.

وعلم صدى البلد، أن أحد أعضاء مجلس إدارة الزمالك قام بالفعل بالتواصل مع وكيل اللاعب لمعرفة موقفه من الانضمام إلى النادي.

نجم الاهلي السابق يبدي استعداده للانضمام إلى الزمالك

وأشار المصدر إلى أن أزارو يبدي استعداده للانضمام إلى الزمالك في الموسم المقبل، ورغم أن الأمور تسير بشكل جيد في هذا الاتجاه، إلا أنه لم يتم حسم الأمر بشكل رسمي حتى الآن.

وكان المدير الفني لنادي الزمالك، جوزيه جوميز، قد طلب من إدارة النادي التعاقد مع مهاجم قوي ومميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.