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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صفقة سوبر | نجم الأهلي السابق على أعتاب الزمالك "تفاصيل"

الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عن اقتراب نادي الزمالك من التعاقد مع المغربي وليد أزارو، مهاجم الأهلي السابق ونادي عجمان الإماراتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر.

وقال إبراهيم عبد الجواد، في تصريحات تلفزيونية "وليد أزارو، رحب بالانضمام لنادي الزمالك في الموسم المقبل، بعدما تم عرض الأمر عليه من قبل بعض الوسطاء، ونادي الزمالك رحب أيضًا بضم اللاعب".

وأضاف: "بنسبة كبيرة قد نرى وليد أزارو، لاعبًا في صفوف نادي الزمالك الموسم المقبل"، مؤكدًا أنه سيكون إضافة قوية للفريق الأبيض حال إتمام التعاقد معه.

 

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