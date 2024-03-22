وكيل أحمد رفعت يزف بشرى سارة بشأن الحالة الصحية للاعب

كشف نادر شوقي، وكيل أعمال أحمد رفعت، لاعب فريق مودرن فيوتشر، آخر تطورات حالة اللاعب الصحية، وذلك بعد قضائه أكثر من 10 أيام في المستشفى على أثر تعرضه للغيبوبة بعد إصابته بأزمة قلبية .

وقال نادر شوقي في تصريحات تلفزيونية "كل ما حدث لأحمد رفعت إعجاز بمعنى الكلمة، وربنا استجاب لدعوات الناس، وأشكر الأطباء في المستشفى على مجهودهم طوال الفترة الماضية، من أجل إنقاذ حالة اللاعب".

وأضاف: "دخلت لأحمد رفعت لمدة 10 ثواني، وأحمد الله على الوضع الذي وصل إليه اللاعب، مشيرًا أقدر أقول رفعت جاي في السكة بعد ما كان مش موجود تمامًا".

وعن نقله إلى القاهرة قال: "نقل أحمد رفعت إلى القاهرة على حسب القرار الطبي وأهله، وأعتقد أنه سوف يتم اتخاذ القرار الأفضل للاعب".

وتابع: "كل يوم بيمر نسير في الطريق الصحيح، حتى تكون حالته أفضل، مؤكدًا دعاء الناس هو سبب تحسن حالة اللاعب"

وتعرض أحمد رفعت يوم الأثنين 11 مارس الجاري، لغيبوبة أثناء مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، في الدوري، على استاد الإسكندرية قبل أن يدخل المستشفى ويمكث لأيام في حالة غيبوبة قبل أن يبدأ الاستفاقة ورفع أجهزة التنفس من عليه في الأيام الماضية.