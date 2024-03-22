كلوي كارداشيان تخطف الأنظار بإطلالتها مع والدتها

حرصت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكية كلوي كاردشيان على مشاركة متابعيها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نجمة تلفزيون الواقع رفقة والدتها كريس جينر فى احدث ظهور لهما، مرتدية فستان مكشوف، بينما تركت شعرها الاشقر منسدلا، ونالت الصورة اعجاب متابعيها.



من هى كاردشيان

كلوي كارداشيان هي نجمة تليفزيون للواقع وعارضة شهيرة وممثلة بدأت عملها في 2007، واكتسبت شهرتها منذ مشاركتها في برنامج «KEEPING WITH THE KARDASHIAN» مع شقيقتيها "كيم" و"كورتني" وأختيها "كايلي جينر" و"كيندال جينر".

ومؤخرًا احتفلت "كلوي كارداشيان" نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة بوصول عدد متابعيها إلى 310 ملايين متابع عبر انستجرام حيث تحظى بمتابعات كبيرة من جانب جمهورها.