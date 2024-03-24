اللي يخرج بيسكت.. ميدو يشكف أسباب تفوق الأهلي تاريخيا

كشف أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، أسباب تفوق الأهلي تاريخيًا عبر حوار تليفزيوني مع الإعلامي سيف زاهر.

وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: اللي بيخرج بره النادي بيسكت واللي بييجي بيكمل على شغل اللي قبله".



وقررت لجنة المسابقات تأجيل مباراتي الزمالك ضد بلدية المحلة ومودرن فيوتشر ضد الأهلي في الجولة الـ 17 من بطولة دوري nile موسم 2023-2024.

وجاء قرار تأجيل مباراتي الدوري نظرًا لتحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" مواعيد مباريات دور الثمانية لبطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويواجه نادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر في ربع نهائي الكونفدرالية، بينما يواجه الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري الأبطال.