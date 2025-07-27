غزة تحت النار والمجاعة.. 53 شهيدا منذ الفجر وارتفاع ضحايا الجوع إلى 133 بينهم 87 طفلًا

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن عدد الشهداء في قطاع غزة جراء اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ فجر اليوم السبت ارتفع إلى 53 شهيدا، بينهم 32 فلسطينيا استهدفوا أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات إنسانية في مناطق متفرقة من القطاع.

وأكدت مستشفيان رئيسيان في القطاع، مستشفى العودة في جباليا ومستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، سقوط 17 شهيدا وإصابة ما لا يقل عن 50 آخرين في قصف إسرائيلي استهدف حشودا من المدنيين قرب محور نتساريم، وسط قطاع غزة، أثناء انتظارهم لتوزيع المساعدات الغذائية.

وفي مدينة غزة، أعلن مصدر طبي في المستشفى المعمداني عن استشهاد 4 مدنيين في قصف استهدف محيط مسجد حسن البنا في حي الزيتون جنوبي المدينة.

في السياق الإنساني، أعلنت وزارة الصحة في غزة عن وفاة 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، نتيجة الجوع الحاد وسوء التغذية، لترتفع بذلك حصيلة وفيات المجاعة وسوء التغذية إلى 133 حالة، من بينها 87 طفلًا.

ويواجه القطاع الصحي في غزة وضعا كارثيا، مع استمرار تدفق حالات سوء التغذية والمجاعة إلى المستشفيات التي تعمل بإمكانات شبه معدومة. وتشير التقديرات إلى أن 900 ألف طفل في غزة يعانون من الجوع، بينهم نحو 70 ألفًا دخلوا مرحلة سوء التغذية الخطيرة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد حذرت في وقت سابق من أن معدلات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة قد تضاعفت بين شهري مارس ويونيو، في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، والذي أدى إلى انهيار سلاسل الإمداد الغذائي والطبي.