أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي في غزة

أعرب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، مشددا على أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال منع وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين.

وقال ألبانيز في مقابلة مع قناة ABC الأسترالية،: "من الواضح جدًا أن وقف إيصال الغذاء والدواء إلى سكان غزة يشكل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، الذي ينص على أنه لا يجوز تحميل الأبرياء مسؤولية الصراعات المسلحة".

وأضاف: "سقوط الضحايا المدنيين وموت الأطفال في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق. طفل يبلغ من العمر عامًا واحدا ليس مقاتلا في حماس، وما نشاهده من صور المعاناة لا يمكن تبريره تحت أي ذريعة".

ورغم انتقاداته الحادة للسياسات الإسرائيلية، أوضح ألبانيز أن بلاده لا تنوي الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الحكومة الأسترالية "منفتحة على الاعتراف بدولة فلسطينية عند توفر ضمانات حقيقية لقدرتها على البقاء والاستمرار".