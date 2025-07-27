كسر لعب الولاد.. تفاصيل مشاجرة شقيقة منة عرفة وطليقها داخل نادي بأكتوبر

تفحص الأجهزة الأمنية بالجيزة مشاجرة وقعت داخل نادي بمدينة ٦ أكتوبر بين شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها بسبب "الرؤية" حيث تم اقتياد الطرفين إلى قسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة.

مشاجرة شقيقة منة عرفة وطليقها

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بتلقي بلاغا بوقوع مشادة كلامية بين شقيقة الفنانة منة عرفة وطليقها داخل إحدى النوادي الاجتماعية، على خلفية ذهاب رانيا شقيقة الفنانة منة عرفة إلى النادي لرؤية أطفالها نظرًا لكون الحضانة مع طليقها، وقدمت هدايا إلى صغارها ولكن طليقها كسرها وتعدى على شقيقة الفنانة منة عرفة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية وتم التحفظ على الطرفين واقتيادهما لقسم الشرطة وتحرير محضر بالواقعة وتجري مباحث اكتوبر فحص البلاغ للوقوف على ملابساته.