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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

شنطة البركة كلمة السر فى فض عذرية فتاة مدينة نصر .. تفاصيل

أرشيفية
أرشيفية
كتب محمد عبدالله :

أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية القضية المعروفة إعلاميا باسم فتاة مدينة نصر التي قام المجني عليه بمواقعتها وهي لم تبلغ 18 عاما  وشهدت والدة الطفلة بذلك خلال التحقيقات .

نص شهادة والدة الطفلة 

وشهدت الأم أنه على أثر إعياء نجلتها المجني عليها أخبرتها الأخيرة أنها خلال تواجدها بمسكنها حضر إليها المتهم بغية الاطمئنان عليها وإمدادها بحقيبة مساعدات - شنطة البركة - لحاجة أسرتها الاقتصادية، بيد أنه على إثر اختلائه بها قام بتشغيل مقاطع إباحية لاستثارتها جنسياً ولامس مواطن عفتها وواقعها بالقوة مكبلا يدها وعاشرها معاشرة الأزواج وأقر  المتهم بارتكابه الواقعة ووقع على عقد زواج عرفي .

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم واقع الطفلة المجني عليها بغير رضائها وهي لم تبلغ 18 سنة ميلادية وحال كونه من المتولين ملاحظتها بأن حضر إليها بمسكنها بغية الاطمئنان عليها وإمدادها بحقيبة مساعدات - شنطة البركة لحاجة أسرتها الاقتصادية وعلى إثر اختلائه بها قام بتشغيل مقاطع إباحية لاستثارتها جنسياً ولامس مواطن عفتها مكبلا يدها عنوة وعاشرها معاشرة الأزواج مستغلا في ذلك حداثة سنها وثقتها فيه علي النحو المبين بالتحقيقات.

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