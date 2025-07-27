لا إلغاء للتمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة.. حالة واحدة

يتساءل الكثير من المواطنين عن الخطوات القانونية من أجل إلغاء قرار التمكين من مسكن الزوجية أو مسكن الحضانة ونستعرضها لكم :

بالنسبة لمسكن الزوجية وهو في حالة لو أن النيابة العامة قد أصدرت قرار بتمكين الزوجة من مسكن الزوجية فهنا يكون هذا القرار مشترك بتمكين كلا من الزوجين معا و ذلك بسبب أن العلاقة الزوجية بينهما ما زالت مستمرة و هنا لا يمكن في كل حال من الأحوال أن يكون القرار قد صدر لتمكين أحد الزوجين وحده من مسكن الزوجية و بالتالي فلا يمكن إلغاء هذا القرار لأن التمكين الصادر للزوجين معا لا يمكن أن يتم إلغاء جزء منه وهو أحد الزوجين