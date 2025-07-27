قرار عاجل بحبس قائد توك توك تشاجر مع مواطنين بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قائد مركبة "توك توك" 4أيام علي ذمة التحقيقا، لقيامة بالسير عكس الإتجاه بأحد الشوارع بالقاهرة ، والتشاجر مع بعض المواطنين حال قيامهم بمعاتبته.

كشفت الأجهزة الامنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بأحد الشوارع بالقاهرة ، والتشاجر مع بعض المواطنين حال قيامهم بمعاتبته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط المركبة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية) ، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد إختصار الطريقـ، تم التحفظ على المركبة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.