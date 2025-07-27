حبس سيدة بتهمة الإعلان عن نفسها لممارسة الأعمال المنافية للآداب

عاقبة محكمة جنح مدينة نصر، ربة منزل بالحبس سنة بتهمة الإعلان عن نفسها والترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب مع الرجال بدون تمييز مقابل مبالغ مالية عبر تطبيق "الواتساب، بمدينة نصر.

ووردت معلومات إلى الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تفيد بقيام سيدة بممارسة الاعمال المنافية للاداب متخذة من شقة بعقار بدائرة قسم شرطة مدينة نصر والإعلان لنشاطها الاجرامي عبر تطبيق الواتس اب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمة وضبطها وعثر بحوزتها على هواتف محمول ومبلغ مالي وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.