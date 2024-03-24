مش عاوز إزعاج بينه وجمهور الأهلي| تصريحات «ميدو» على برنامج رامز جلال

علّق أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك السابق، على تصريحات إمام عاشور، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.





وكان إمام عاشور، قد قال خلال تواجده في برنامج رامز جاب من الآخر: «لم أذهب إلى ميدو من أجل العودة إلى الزمالك قبل الانتقال إلى الأهلي، هو من تحدّث معي بشأن ذلك».





وقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس»: «في برنامج رامز جلال، مردتش أرد على إمام عاشور، أو أصحح حاجات، لأن في النهاية أنا بحب إمام، وهو مازال أمامه مستقبل كبير».



وأضاف: «أنا مش عاوز أبقى سبب إني أعمل له شوية إزعاج بينه وبين جمهور الأهلي، أنا مرداش بكده لأنه في الآخر زي أخويا الصغير وزي ابني أنا هبقى زعلان من نفسي لو اتسببت لإمام، في أي مشكلة».



وأوضح: «حصل حديث بيني وبين إمام عاشور وأحمد يحيى وكيل أعماله، وهو كان واضح وصريح وأكد أن الموضوع في يد فريقه الدنماركي، اللي كان يطالب برقم معين والنادي اللي هيقدر يدفعه إمام، هيروحله».