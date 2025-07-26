زاهي حواس يختتم محاضراته في الولايات المتحدة الأمريكية ويتجه إلى كندا

اختتم عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس جولته الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي استمرت على مدار ثلاثة أشهر، شملت 30 مدينة أمريكية، بدأت في فينيكس يوم 1 مايو، وانتهت في العاصمة واشنطن دي.سي يوم 23 يوليو.

وقد شهدت الجولة حضورًا جماهيريًا ضخمًا، حيث تجاوز عدد الحضور 40,000 شخص من مختلف الولايات، توافدوا للاستماع إلى أحدث الاكتشافات الأثرية التي كشف عنها الدكتور حواس.

زاهى حواس

استقبل الجمهور الأمريكي الدكتور زاهي حواس بحفاوة كبيرة في كل مدينة، حيث قُوبل بعاصفة من التصفيق الحار، ووقف الحاضرون احترامًا له في بداية ونهاية كل محاضرة. وقد عبّر الحضور عن إعجابهم وتأثرهم الشديد بالمحتوى الذي قُدم، وأبدوا رغبة كبيرة في معرفة المزيد عن حضارة مصر القديمة.

وعقب كل محاضرة، اصطف الحضور في طوابير طويلة لالتقاط الصور التذكارية مع الدكتور حواس والحصول على توقيعه على كتبه، في لحظات وصفها الكثيرون بأنها “لا تُنسى”.

وقد وصف الدكتور زاهي حواس هذه الجولة بأنها “الأكثر نجاحًا” في مسيرته حتى الآن، معربًا عن فخره الكبير بالترحيب الحار الذي لقيه، وفرحته بنقل حضارة مصر العريقة إلى عشرات الآلاف من الأمريكيين.

وفي ختام الجولة، قالت السفيرة الأمريكية في مصر، هيرو مصطفى غارغ سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بمصر

“لقد كان شرفًا لي حضور إحدى محاضرات الدكتور زاهي حواس في واشنطن والتي تحتفي بالتراث الثقافي الاستثنائي لمصر.

واكدت" غارغ" إن الشعب الأمريكي يُعجب بمساهمات مصر في تاريخ الإنسانية، وأتطلع إلى افتتاح المتحف المصري الكبير، وإلى استمرار مصر في قيادة جهود الحفاظ على تراثنا الإنساني المشترك.”

وتستمر الرحلة الآن إلى كندا، حيث من المقرر أن يقدم الدكتور حواس محاضراته في ثلاث مدن كندية جديدة، مواصلاً مهمته في نشر الوعي بعظمة الحضارة المصرية.

زاهي حواس يختتم محاضراته في الولايات المتحدة الأمريكية

زاهي حواس يختتم محاضراته في الولايات المتحدة الأمريكية

زاهي حواس يختتم محاضراته في الولايات المتحدة الأمريكية

زاهي حواس يختتم محاضراته في الولايات المتحدة الأمريكية