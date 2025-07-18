إقبال واسع على المجموعة الثانية من دورة تعليم الهيروغليفية بمؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

أطلقت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية، المجموعة الثانية من دورتها المتخصصة في تعليم اللغة المصرية القديمة، وذلك بقصر الأمير طاز، وسط حضور لافت تجاوز 500 مشارك من المهتمين باللغة الهيروغليفية والتاريخ المصري القديم، وذلك في إطار رسالتها التوعوية للحفاظ على التراث المصري وتعزيز الانتماء للحضارة القديمة.

زاهى حواس

وافتُتحت الدورة بمحاضرة ألقاها الدكتور محمد حسن، المتخصص في علم الآثار المصرية، استعرض خلالها نشأة الحضارة المصرية وتطور اللغة، مع تقديم مبادئ القواعد الصوتية والكتابية، وأساليب فهم وتفسير النصوص الهيروغليفية، وهو ما لاقى تفاعلًا كبيرًا من الحضور.

وشهدت الفعالية حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتورة آلاء سالم، وعلي أبو دشيش، مدير مؤسسة زاهي حواس، إلى جانب نخبة من أساتذة الجامعات وأعضاء من مجلس الشيوخ، وكوكبة من الخبراء والمهتمين بالشأن الأثري والثقافي.

وتعكس الدورة حرص المؤسسة على أداء دورها المجتمعي والعلمي في نشر الثقافة الأثرية، خصوصًا بين الشباب، والعمل على تعزيز الفهم الأكاديمي للتراث المصري الأصيل.

عن مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث

تأسست مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عام 2024 (رقم الإشهار 1169 لسنة 2024) برئاسة عالم الآثار العالمي ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس. وتسعى المؤسسة أن تكون مركزًا علميًا وبحثيًا لتوعية المجتمع المصري والعالمي بأهمية التراث، من خلال أنشطة متنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، خاصة الأطفال والشباب.

أبرز مجالات عمل المؤسسة:

• تنفيذ حفائر أثرية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

• نشر أبحاث ودراسات علمية متخصصة في علم الآثار.

• الإسهام في ترميم وصيانة المواقع الأثرية.

• تنظيم مؤتمرات، دورات، وورش تدريبية للأثريين والباحثين.

• دعم المشروعات التراثية ذات البعد التنموي.

• إنشاء مدارس للحفائر وتنمية مهارات العاملين في القطاع الأثري.

• إطلاق “جائزة زاهي حواس السنوية” لتكريم التميز في مجالات الآثار والترميم والبحث والكشف الأثري.

اهتمامات خاصة تركز عليها المؤسسة:

• دراسات التراث الثقافي والمتحفي.

• إدارة وصون المواقع الأثرية.

• التدريب المهني المتخصص للعاملين في مجال التراث.

• تطبيق الأساليب الحديثة في توثيق وصيانة الآثار.

• تعزيز الوعي المجتمعي بالهوية الثقافية.

• دعم الأبحاث العلمية في مجالات الآثار والتراث.

تستمر مؤسسة زاهي حواس في أداء رسالتها عبر مبادرات نوعية وفعاليات علمية، تفتح آفاقًا جديدة أمام الأجيال القادمة لفهم تاريخهم واعتزازهم به