مجاناً.. مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تعلن فتح باب التسجيل لدورة الهيروغليفية

في ضوء النجاح الكبير الذي حققته المجموعتان الأولى والثانية، أعلنت مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث عن فتح باب التسجيل لحضور المجموعة الثالثة من دورة تعليم اللغة المصرية القديمة الخط (الهيروغليفي)، والمقرر انطلاقها يوم الاثنين الموافق 11 أغسطس 2025، في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك بقصر الأمير طاز.

زاهى حواس

وتؤكد المؤسسة أن التسجيل مخصص فقط للحضور الفعلي، ولا يشمل المشاركة أونلاين، مشددةً على ضرورة ملء استمارة التسجيل فقط من قبل الأشخاص المتأكدين من الحضور والالتزام الكامل.

كما نوهت المؤسسة إلى أن التخلف عن الحضور بعد التسجيل سيترتب عليه عدم القبول في أي دورات لاحقة، وذلك حفاظًا على فرص الآخرين في الاستفادة من البرنامج.

يُطلب من الراغبين في الالتحاق بالكورس، والذين تأكدوا من التزامهم بالحضور، تسجيل بياناتهم من خلال استمارة التسجيل النهائية، والتي سيتم على أساسها تقسيم المجموعات للتسجيل اضغط هنا .

