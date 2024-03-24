سيدة: كيف نواجه أمراض السوشيال ميديا؟.. علي جمعة يجيب

أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، على سؤال سيدة حول إن من أمراض السوشيال ميديا التى انتشرت التحرش والابتزاز والإيذاء النفسي، فما حكم هذه الأمراض؟

كيف نواجه أمراض السوشيال ميديا؟

وقال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حلقة برنامج "نور الدين"، المذاع طوال شهر رمضان، اليوم الأحد: "ربنا نهى عن اللغو وإضاعة الوقت وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن علمه فيم فعل فيه؟ وعن ماله من أين اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟)".

وتابع: "هنتحاسب على كل ما نفعله والعاقل خصيم نفسه، ويجب على العاقل أن يعمر وقته بما هو نافع، إما نافع فى دنياه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإما نافع فى آخراه وهو العبادة والصلاة والصيام".

برنامج نور الدين، الذى يعرض على مدار أيام شهر رمضان المعظم، يفتح حوارا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التى تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها، ويرد على أسئلة للمرة الأولى على لسان أطفال صغار، دومًا ما يسألوها لأهاليهم الذين يجدوا نفسهم فى حيرة من أمثلة فين ربنا، مش بنشوفه ليه، وغيرها من الأمور الذى يقف الآباء أمامها فى حيرة شديدة دون إجابة ما جعل البرنامج محل ترقب سواء للأهالى الذين ينتظرونه لفهم الإجابة الصحيحة، أو الأبناء الذين سيجدون فى البرنامج فهمًا لما يحاولوا معرفته ويثبتهم بصورة صحيحة ما يبنى عندهم وعيًا ويقينًا.